Des Québécois d’origine ukrainienne inquiets pour leurs proches

On veut montrer notre soutien à nos parents, à nos familles, à nos anciens voisins, à nos soldats , a déclaré une participante, visiblement sous le choc, dont les parents vivent toujours en Ukraine. On demande le soutien, on veut montrer que l’Ukraine n’est pas seule , a-t-elle ajouté.

La manifestation, organisée par des étudiants d’origine ukrainienne de l’Université Concordia, de l’Université McGill, et l’Université de Montréal, a réuni quelques centaines de personnes. Nombre d’entre eux se sont drapés du drapeau bleu et jaune de l’Ukraine, et l’hymne national du pays assiégé a retenti.

Moi je suis enragé , a vociféré un jeune homme rencontré sur place. La Russie, c’est un gouvernement terroriste.

On demande à la communauté internationale d’instaurer des sanctions contre la Russie, et qu’il y ait plus d’aide militaire et économique pour l’Ukraine , a réclamé une jeune femme.

Le gouvernement du Canada – qui comptait près de 1,4 million de citoyens d'origine ukrainienne en 2016, dont plus de 42 00 au Québec – a annoncé de nouvelles sanctions à la suite de l’attaque russe, comme l’ont fait d’autres États occidentaux, dont les États-Unis.

On a maintenant un peu plus d’espoir parce que la communauté internationale est unie dans les mesures , s’est consolé Julia Gnatyuk, une Ukrainienne résidente du Québec, en entrevue au Réseau de l'information RDI jeudi.

C’est terrible, mais les gens ne paniquent pas , a-t-elle assuré, disant avoir encore de nombreux proches au pays. Ils comprennent que l’Ukraine ne va pas perdre cette guerre, on va gagner de toute façon pour n’importe quel prix.

Avec des informations de Mélissa François