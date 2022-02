Des dirigeants politiques de la Saskatchewan manifestent leur soutien au peuple ukrainien

Dans un message publié sur Twitter, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, assure son soutien et celui de la province aux Ukrainiens et aux Canadiens d’origine ukrainienne dont les proches se trouvent sur place. Le premier ministre dénonce les actions de la Russie.

« L’attaque de la Russie est non provoquée et non justifiée. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

M. Moe souligne que la Russie doit être sanctionnée immédiatement et sévèrement par des nations partout dans le monde, notamment en arrêtant l’importation de pétrole et de gaz naturel provenant de la Russie.

Le chef de l’opposition officielle, Ryan Meili, explique qu'il s’agit de temps difficiles pour tous les Canadiens, mais particulièrement pour ceux d’origine ukrainienne qui se sont établis en Saskatchewan.

« Je ne peux pas imaginer les émotions que ressentent les gens dont les proches se trouvent en Ukraine actuellement. » — Une citation de Ryan Meili, chef de l’opposition officielle

Appel à la collaboration envoyé au gouvernement provincial

L’opposition officielle demande au premier ministre de la Saskatchewan et son parti de collaborer et travailler ensemble pour demander à Ottawa d’accélérer le processus d’accueil de réfugiés. Il souhaite que davantage de ressources soient octroyées aux organismes qui soutiennent les nouveaux arrivants en Saskatchewan.

Comme la Saskatchewan a été colonisée par de nombreux Ukrainiens, Ryan Meili croit que la province est bien placée pour accueillir les personnes touchées par la crise. Selon lui, il faut obtenir la participation de tous pour réaliser cet important travail.

Le député conservateur fédéral de Regina-Wascana, Michael Kram, condamne l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il demande l’appui de tous les partis pour instaurer des mesures renforcées contre la Russie, notamment le boycottage de produits russes.

Bien que le conflit se déroule loin du Canada, le député rappelle que cette crise touche tout le monde puisque cette situation menace la paix et la stabilité internationale. Il appelle donc tous ses collègues, peu importe le parti, à s'unir pour mettre sur pied des mesures renforcées qui permettront de protéger le peuple ukrainien.

Michael Kram suggère de renforcer la fourniture d’armes au gouvernement ukrainien et d’imposer des sanctions pour cibler les citoyens et les entreprises russes qui ont des liens avec l’invasion. De plus, il demande à Ottawa d’ouvrir la voie aux réfugiés ukrainiens et d’accroître l’aide humanitaire dans la région touchée par l’invasion.

Le maire de la Ville de Saskatoon, Charlie Clark, souligne que le drapeau ukrainien a été hissé en guise de soutien. Il précise que la ville dénombre beaucoup d'habitants d’origine ukrainienne qui vivent une période stressante et qui s’inquiètent pour la sécurité de leurs proches qui sont pris en territoire ukrainien.

Selon les données de 2016 recensées par Statistique Canada, 13,4 % des Saskatchewanais disent être d’origine ukrainienne. La province compte plus de 13 000 personnes qui identifient l’ukrainien comme langue maternelle.