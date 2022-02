3 candidats conservateurs confirmés dans la région de Québec

La présidente du parti, Denise Peter, tentera de se faire élire dans Jean-Lesage. Dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, c’est l'entrepreneur Odré Lacombe, dont la famille a lancé la bannière des Brûleries, qui sera candidat.

De son côté, l'ancien porte-parole du comité Tramway, non merci! Stéphane Lachance briguera les suffrages dans La Peltrie.

Les candidats conservateurs Stéphane Lachance, Odré Lacombe et Denise Peter Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

Le chef conservateur, Éric Duhaime, a souligné que les trois candidats étaient unis par leur opposition au projet de tramway et leur appui au 3e lien.

Éric Duhaime estime que le projet de la Coalition avenir Québec CAQ a besoin d'un sérieux coup de barre alors que le premier ministre François Legault a récemment annoncé qu’une version révisée du tunnel était en préparation. C’est un projet qui pour nous n’est pas engagé dans la bonne direction d’autant plus que les coûts semblent très considérables, plus de 10 milliards et ils n’ont pas encore commencé.

Le Parti conservateur du Québec souhaite plutôt revenir au projet de pont à la hauteur de l’île d’Orléans pour relier les deux rives à l’est.