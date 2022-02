Un match de hockey amical pour attirer l’attention sur les organismes communautaires

Des élus de Saguenay ont pris part au match organisé par le Comité mobilisation Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les organismes communautaires de la région espèrent ne pas être oubliés par le ministre des Finances, Eric Girard, en mars prochain.

L'activité était organisée en marge de la grève tournante menée par le milieu communautaire au Québec cette semaine.

On a besoin que les gens nous voient pour se faire entendre parce que le besoin est criant , a expliqué la co-porte-parole du comité, Heloïse Roch

Héloïse Roch est la co-porte-parole du Comité mobilisation Saguenay–Lac-St-Jean. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les organismes réclament 460 M$ en financement supplémentaire et craignent des bris de service sans cet argent.

On sait que des fois ça peut être long pour avoir des services, donc on est vraiment la première ligne quand les gens ont des besoins. Ce financement-là pourrait nous permettre de ne pas avoir de fermeture ou de bris de service, parce qu’on manque de financement, si on veut continuer à aider les gens dans le besoin , a-t-elle poursuivi.

Le Comité mobilisation Saguenay-Lac-Saint-Jean est l’instance régionale de concertation pour tous les organismes d’action communautaires autonome qui participent à la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Depuis 2016, cette campagne regroupe plus de 4000 organismes communautaires de tous les secteurs d’activités partout au Québec.

Avec les informations de Roby St-Gelais