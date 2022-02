Commission Gatineau, Ville en santé : itinérance et santé mentale post-COVID-19 au menu

La Commission Gatineau, Ville en santé a officiellement commencé ses travaux, jeudi. Elle pilotera plusieurs dossiers importants au cours du mandat dont, celui de l'itinérance et d'un système alimentaire durable qui comprend les initiatives en agriculture urbaine.

Le président de la commission, le conseiller du district de Limbour Louis Sabourin, entend poursuivre le travail déjà amorcé dans l'ancien mandat. Il souhaite également passer au mode de la consolidation.

Louis Sabourin entend s'attarder plus particulièrement au dossier de l'itinérance. En 2020, le conseil municipal a adopté un cadre de référence et un plan d'action pour mieux définir ses responsabilités et mieux jouer son rôle en matière d'itinérance.

Avec l’arrivée imminente du temps froid, des intervenants qui travaillent auprès des personnes en situation d’itinérance s’inquiètent étant donné que les places se font de plus en plus rares. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

S'il reconnaît que le Centre intégré de la santé et des services sociaux (CISSS) de l'Outaouais est responsable de ce dossier, le conseiller croit que la ville peut en faire plus, en proposant notamment davantage d'endroits pour l'aménagement de haltes de chaleur

« [On veut] offrir de meilleures conditions de vie à la population itinérante » — Une citation de Louis Sabourin, président, Commission Gatineau, Ville en santé

Le conseiller Sabourin se dit très heureux de constater que plusieurs initiatives du milieu communautaire et de la santé, visant la population itinérante, sont maintenant déployées dans d'autres secteurs que l'Île de Hull, notamment à Pointe-Gatineau, où un motel a été transformé en logements de transition. Un projet qui a suscité de vives réactions.

Je pense que ç’a beaucoup changé [...] Il y a beaucoup de travail sur le terrain avec le milieu scolaire. Il y a aussi des initiatives d'emplois avec les entreprises de ce secteur-là [Pointe-Gatineau]. Je pense qu'on a une bien meilleure acceptabilité sociale et qu'on s'en va vraiment dans une avenue tout autre qu'au début , confie-t-il.

La santé mentale pots-COVID-19 est une des priorités du président de la Commission Gatineau, Ville en santé. Photo : Getty Images / FatCamera iStock

Le président de la commission souhaite également faire de la santé mentale post-pandémie une priorité.

À mon avis, c’est important d'y mettre des efforts , croit-il. La pandémie a été dure pour tout le monde. Je pense qu'il va falloir adresser à cette commission-là un peu plus de poids et travailler un peu plus sur les impacts liés à la COVID-19 sur la santé mentale.

Un panneau de jeu libre à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Jeu libre dans la rue pour tous

À l'ordre du jour de la première séance de la commission, le projet de jeu libre dans la rue qui sera étendu à tout le territoire gatinois dès cet été, soit 1600 rues et impasses de la ville qui font l'objet d'une analyse et pourraient être autorisées à permettre le jeu en fonction de critères de sécurité, notamment.

La Ville de Gatineau qui tiendra une vaste campagne de sensibilisation au cours des prochains mois va aussi sonder le pouls des résidents.

Ces derniers seront invités à remplir un questionnaire en ligne pour soulever tout enjeu potentiel.

Le conseil municipal devra par la suite approuver un changement réglementaire pour autoriser le jeu libre dans la rue en permanence.

Les panneaux de signalisation installés durant le projet-pilote d'une durée d'un an, qui a visé une cinquantaine de rues, seront retirés.

C'est un autre mode que les gens doivent avoir en tête [lorsqu'ils circulent. C’est-à-dire] qu'à Gatineau, on est très ouvert pour le jeu libre dans la rue. On veut rendre le jeu libre accessible à tous les jeunes et moins jeunes , clame le président de la commission.

Le programme de jeu libre devrait commencer à la fin juin.