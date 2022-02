Le Québec se dit prêt à accueillir des réfugiés ukrainiens

Le Québec va faire sa part pour accueillir des réfugiés ukrainiens dans les semaines et les mois à venir , a écrit le premier ministre québécois dans un message publié sur Facebook jeudi.

On se tient également prêt à offrir une aide matérielle humanitaire dans la mesure du possible , a-t-il ajouté après avoir exprimé toute ma solidarité au peuple ukrainien et à la communauté ukrainienne du Québec .

Nous sommes prêts à accueillir des réfugiés et nous continuerons à dénoncer cette guerre insensée , a aussi indiqué sur Twitter la ministre des Relations internationales, Nadine Girault.

M. Legault a condamné fermement l’attaque russe. C’est totalement inacceptable, ce que fait le président Poutine , a-t-il ajouté lors d’un point de presse en marge d’une annonce économique à Maniwaki.

On va appuyer Justin Trudeau et le gouvernement fédéral pour mettre en place toutes les mesures de répression, entre autres économiques, pour cesser de faire des affaires avec la Russie , a promis le premier ministre.

En 2016, on comptait plus de 42 000 Québécois d’origine ukrainienne dans la province, selon le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.