Nouvel assouplissement des mesures liées à la COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador

À compter du lundi 28 février à 0 h 01 :

Les rassemblements formels peuvent se dérouler avec une salle pleine à 75 % de sa capacité (comparativement à 50 % en ce moment);

Les commerces au détail peuvent fonctionner à 100 % de leur capacité et le port du masque est toujours obligatoire;

Les salles de danse et pistes de danse peuvent être utilisées, mais avec port du masque;

Les veillées funéraires tenues hors d’un lieu de culte ou dans une maison funéraire sont toujours limitées à 25 personnes, mais les visites passent de 50 % à 75 % de la capacité de la salle;

Les bars, cinémas, théâtres et salles de bingo peuvent fonctionner à 75 % de leur capacité, comparativement à 50 % jusqu’ici. Manger et boire se fait obligatoirement assis. Le port du masque est obligatoire, sauf lorsque l’on boit ou mange.

La province lève aussi dès le 28 février ses restrictions de voyage. Cela signifie que les voyageurs qui n’ont pas été à l’extérieur du Canada n’ont plus à se mettre en quarantaine, à se faire tester ou à remplir de formulaire à leur arrivée à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les travailleurs déployés pour contrôler les voyageurs aux frontières seront réaffectés à leurs tâches précédentes.

Les tests de dépistage rapide de la COVID ne seront plus distribués dans les aéroports de la province ou aux terminaux des traversiers de Marine Atlantique.

Nous savons que le virus est endémique ici. Il est partout, et la plus grande cause [de transmission] est probablement les gens de la province, plutôt que les voyageurs , a déclaré jeudi, dans un point de presse, le Dr John Haggie, ministre de la Santé de la province.

Les mesures suivantes, assouplies le 21 février, demeurent inchangées :

Les rassemblements informels (par exemple à la maison) sont toujours limités à 25 personnes;

Les salles à manger des restaurants sont à 75 % de leur capacité, et les buffets où l’on se sert soi-même sont toujours interdits;

Les événements religieux se déroulent à 75 % de leur capacité permise lorsqu’une preuve de vaccination est demandée, ou à 50 % si l’on n’exige pas de preuve de vaccination.

Les gyms, arénas et autres lieux où des sports et activités physiques sont pratiqués peuvent fonctionner à 75 % de leur capacité. Manger et boire n’y est permis que lorsque l’on s’assoit, et le port du masque est obligatoire si l’on n’est pas en train de boire ou de manger.

Hausse des cas, hospitalisations stables

Le nombre de cas de COVID-19 est reparti à la hausse ces dernières semaines à Terre-Neuve-et-Labrador, mais la situation ne surprend pas la Dre Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de la province.

« Il est temps de sortir d’un état de crise et d’entreprendre, pendant qu’on est position pour le faire, une approche plus facile à soutenir pour gérer la COVID. » — Une citation de Dre Janice Fitzgerald , médecin hygiéniste en chef de la province

On dénombre en ce moment 1902 cas actifs, comparativement à 1750 il y a une semaine et 1588 il y a deux semaines. C’est toutefois bien loin du record de 6443 cas actifs que l’on dénombrait le 12 janvier dernier à Terre-Neuve-et-Labrador.

La Dre Fitzgerald se satisfait que le nombre d’hospitalisations causées par la COVID varie peu dans la province. Jeudi, il y avait 17 personnes hospitalisées pour cette maladie.

Notre taux d’hospitalisation est demeuré relativement stable ces dernières semaines et à des niveaux que l’on peut gérer , a-t-elle mentionné lors d’un point de presse, jeudi.

Elle a indiqué que 287 nouveaux cas de COVID avaient été identifiés dans les 24 dernières heures. À présent, les gens qui obtiennent un résultat positif à un test de dépistage rapide qu’ils ont fait eux-mêmes peuvent ou non le signaler à la province, sur une base volontaire.

La province a mis à jour son site Internet permettant d’évaluer ses symptômes. Il aidera désormais à déterminer si les personnes atteintes pourraient bénéficier d’un traitement au Paxlovid, un antiviral qui peut aider à soigner la COVID-19.