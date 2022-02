Les Atikamekw de Wemotaci mettent en demeure le gouvernement du Québec

Le recours judiciaire vise à protéger le territoire, à dénoncer les violations des droits et inciter le gouvernement à négocier un régime de gestion du territoire plus respectueux, fait savoir le Conseil.

Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci CAW dénonce le processus de consultation actuel du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et de celui de l'Énergie et des Ressources naturelles qui dépossèdent la communauté de son territoire et qui menacent, selon lui, le maintien du mode de vie Atikamekw des générations présentes et futures.

Les membres ne se disent pas contre l’exploitation forestière ni l’émission de baux de villégiature sur son territoire. L’action posée par les Atikamekw de Wemotaci ne vise aucune entreprise qui exploite la forêt en ce moment. Le but souhaité est que le développement se fasse dans le respect de leurs droits, de leurs valeurs et de leurs intérêts.

Une volonté ferme

Le chef de Wemotaci, François Néashit, estime que les consultations actuelles sont superficielles et les accommodements qui en découlent, dérisoires.

Si Québec ne réagit pas rapidement, le Conseil des Atikamekw de Wemotaci CAW déposera un recours judiciaire en inconstitutionnalité au cours de l’année 2022.

Au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, on ne souhaite pas commenter cet enjeu pour le moment.

La communauté de Wemotaci, située en Haute-Mauricie, compte 1 400 résidents.

Jeudi dernier, une rencontre a eu lieu entre le Conseil des Atikamekw de Manawan, le Conseil de la Nation atikamekw (CNA) et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, Pierre Dufour.

Cette rencontre a eu lieu après l'imposition d'un moratoire sur les coupes par la communauté de Manawan et à la suite des demandes de familles atikamekw qui exigent que des compagnies forestières sortent leurs machines de la forêt.

Avec les informations d’Amélie Desmarais