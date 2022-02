Des habitants de Calgary ont donné un total de 251 580 $ au convoi de camionneurs

Les données comprennent les codes postaux, le montant des dons, les noms ainsi que les adresses électroniques des donateurs. Elles montrent que 1964 dons sont associés à des codes postaux de Calgary, et que 1905 personnes ont fait une contribution.

Le montant moyen des dons était de 128,10 $ US tandis que le don le plus courant était de 100 $ US. Le site de financement participatif GiveSendGo a empoché 15 245,10 $ US des 251 580 $ US.

Note au lecteur Les chiffres indiqués dans cet article sont approximatifs : Certains noms sont des noms d’emprunt, comme un donateur qui a indiqué s’appeler Freedom Lover.

Un certain nombre de codes postaux de Calgary sont associés à des codes des États-Unis.

ne demandait pas à ses utilisateurs de vérifier leur code postal, ce qui signifie que ces utilisateurs auraient pu entrer de fausses informations. Une grande partie des dons indiqués comme provenant du Canada ont donné un vrai code postal.

Certains dons peuvent ne pas être inclus.

Alors que 35 donateurs ont contribué 1000 $ US ou plus, le don le plus important s’élève à 17 000 $ US. Le montant semble provenir d’un investisseur immobilier local.

La somme des dons des Calgarien dépasse celle faite par tous les donateurs du Manitoba (145 000 $ US). C’est environ 50 000 $ US de plus que la Saskatchewan (200 000 $ US).

Les dons faits par des résidents de Calgary représentent près de 6 % du montant total des dons faits au Canada, 4,3 millions de dollars américains, mais Calgary ne représente que 3,5 % de la population canadienne.

Des 92 844 dons rendus publics, 55,7 % provenaient des États-Unis et 39 % du Canada. Les Canadiens ont toutefois donné plus d'argent que les Américains.

Une analyse semblable n’a pas encore été réalisée pour les autres villes canadiennes. Aucune comparaison n’est donc encore possible.

Mettre fin à cette exagération

Toni Morberg, une résidente de Calgary qui a fait un don de 2000 $, a expliqué l'avoir fait parce qu'elle s’oppose au mandat de vaccination, qu'elle estime inefficace.

J'espère que nous pourrons trouver un autre moyen de mettre fin à l’obligation vaccinale et de permettre aux Canadiens de recommencer à vivre. En espérant que cette exagération ne se reproduise jamais , a-t-elle écrit par courriel.

CBC News a envoyé un courriel à tous les Calgariens qui ont donné plus de 1000 $ US à la campagne, mais beaucoup n'ont pas répondu à la demande de commentaires et un seul a accepté de s'exprimer.

Les chiffres respectent la réalité

Selon Lori Williams, professeure de sciences politiques à l'Université Mount Royal, les contributions des Calgariens à cette campagne de sociofinancement n'ont rien de surprenant.

D'après le comportement des électeurs et l'opinion publique, il y a un pourcentage légèrement plus élevé de personnes [en Alberta] qui sympathisent avec certaines des causes représentées par ce convoi.

Pour Lori Williams, professeur en science politique de l’Université Mount Royal, ces montants ne sont pas surprenants. Photo : Radio-Canada / Colin Hall