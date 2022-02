Rencontre satisfaisante avec le ministre Bonnardel, selon le maire de Rivière-du-Loup

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, a rencontré jeudi le ministre des Transports, François Bonnardel, pour discuter de l'avenir de la traverse qui relie le Bas-Saint-Laurent à Charlevoix. Le maire Bastille affirme qu'il a senti une « bonne écoute » de la part du ministre et qu'il s'agissait d'une « belle rencontre ».

La rencontre a duré entre une demi-heure et trois quarts d'heure, selon le maire.

Mario Bastille souhaite que le port d'attache de cette traverse demeure à Rivière-du-Loup, alors que l'option de le déplacer à Cacouna est aussi étudiée par la Société des traversiers du Québec (STQ).

Le maire de Rivière-du-Loup Mario Bastille. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Il a réitéré ce souhait au ministre et en a profité pour lui rappeler l'importance de ce service de traversier pour Rivière-du-Loup.

Le maire a également pu sensibiliser François Bonnardel au sujet du manque d'infrastructures sur le quai, notamment d'infrastructures sanitaires. Il estime que cette situation devrait être corrigée le plus rapidement possible.

Mario Bastille maintient que les ports de Rivière-du-Loup et de Cacouna ont deux vocations différentes, qu'ils ont chacun leur importance et qui peuvent se développer mutuellement et prospérer .

« On a fait aussi valoir à M. Bonnardel l'importance de maintenir les deux sites actuels : Rivière-du-Loup, récréotouristique, Gros-Cacouna était commercial et industriel. C'est important pour la région. » — Une citation de Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

Surtout, le maire a avancé au ministre que, selon lui, il en coûterait plus cher d'aménager le port de Gros-Cacouna pour y accueillir les touristes que d'effectuer les différents travaux requis, dont du dragage, au quai de Rivière-du-Loup.

Il y a un projet qui se travaille. Je vais tenir la teneur du projet discret pour le moment. Des gens pourront faire des annonces en temps opportun. On a trouvé un moyen qui viendrait peut-être en complément du dragage actuel qu'on fait une fois par année , affirme Mario Bastille.

Le rapport de ce projet doit être acheminé au cabinet du ministre Bonnardel qui doit en tenir compte.

Une mobilisation à venir?

Selon le maire, les différents acteurs concernés par la traverse entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix n'attendront pas que la Société des traversiers du Québec STQ ait terminé son dossier d'opportunité pour déterminer l'avenir de la traverse et son port d'attache.

Il estime qu'une mobilisation est à venir à Rivière-du-Loup pour souligner l'importance de ce service pour les Louperivois.

« S'il faut aller jusqu'à une manifestation, pourquoi pas! [...] Quand on veut défendre nos idées, il faut passer à l'action! » — Une citation de Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

Je sens qu'il y a un mouvement. Il y a des gens d'affaires qui, je pense, commencent à sentir qu'il est minuit moins une et qu'il faut faire quelque chose , soutient Mario Bastille.

La Ville de Rivière-du-Loup, tout comme Cacouna, a jusqu'au 16 mars pour envoyer son rapport qui servira à l'étude d'opportunité de la Société des traversiers du Québec.

Avec les informations de Patrick Bergeron