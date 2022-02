Un bureau gouvernemental à Alma pour accueillir de nouveaux fonctionnaires

Le bureau almatois fait partie de la création de 15 bureaux gouvernementaux annoncée par Québec jeudi après-midi, dans le cadre du dévoilement de sa stratégie de transfert d’emplois de l’administration publique vers les régions du Québec.

Ces bureaux partagés accueilleront des employés de différents ministères et organismes gouvernementaux.

Le plan vise à transférer 5000 emplois de l’administration publique d’ici 2028. Au moins 2000 emplois doivent être transférés hors des grands centres d’ici le 30 septembre prochain.

Le nombre d’emplois qui se trouveront dans chacun des bureaux partagés n’est pas encore connu.

Le transfert d’emplois des grands centres vers les régions se fera notamment à partir d’embauches en région, à partir d’emplois devenus vacants dans les zones urbaines dans les ministères ou organismes gouvernementaux.

De nouveaux emplois seront également créés. Des fonctionnaires qui occupent un emploi dans un grand centre urbain et qui souhaitent déménager en région pourront aussi être transférés.

Revitaliser des municipalités

L’annonce a été faite par le premier ministre François Legault, la présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Sonia Lebel, et du député de Gatineau, Robert Bussière, lors d’une conférence de presse tenue à Maniwaki.

François Legault s’était engagé en septembre 2018, en campagne électorale, à décentraliser 5000 postes vers les régions d’ici 10 ans, principalement en provenance de Québec.

Ça va nous donner un levier de plus pour créer des emplois de qualité dans les régions qui en ont le plus besoin. Ça va inciter nos jeunes à rester en région, a souligné le premier ministre, par voie de communiqué. Ça va permettre d’attirer des nouvelles familles dans des plus petites municipalités et de faire rouler l’économie de la place. C’est pour ça qu’on va prioriser les MRC qui ont un indice de vitalité économique moins élevé.

Parmi les 15 bureaux partagés annoncés, la Gaspésie en accueillera deux, à Gaspé et à Richmond. Le Bas-Saint-Laurent aura aussi un bureau à Matane. Les autres bureaux prévus sont répartis à travers les régions du Québec, à Baie-Comeau, La Malbaie, Thetford Mines, Shawinigan, Victoriaville, Sorel-Tracy, Lac-Mégantic, Rawdon, Rivière-Rouge, Maniwaki et à La Sarre.

Les ministères et organismes ont débuté les processus d’embauche et ont commencé à dresser l’inventaire des bureaux en région afin de dresser un portrait de la disponibilité des emplacements, indique-t-on.

Améliorer les services publics en région

Le plan de régionalisation des emplois présenté par Québec vise également à offrir de meilleurs services publics sur le territoire et à augmenter l’expertise de l’État sur les enjeux locaux.