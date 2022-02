La Place des Arts du Grand Sudbury ouvrira officiellement ses portes en avril

C’est une annonce que nous voulions faire depuis longtemps , a-t-il confié.

Il a rappelé que le projet a connu des retards en raison de la pandémie. L’ouverture était initialement prévue en 2020.

On a eu plusieurs défis que nous n’avions pas envisagés quand nous avons fait l’appel d’offres originalement , affirme le président de la Place des Arts.

M. Richard ajoute qu’une pénurie de matériaux et les barrages récents à la frontière ont empêché de terminer les travaux plus tôt.

« Mais là, on se trouve dans une position où l’on voit la lumière au bout du tunnel. On est capable de s’imaginer déménager dans l’édifice et avoir la communauté qui peut venir voir le contenu de ce travail-là. »