L’Alberta donne un million de dollars pour l’effort humanitaire en Ukraine

Quelques heures après, la Russie déclarait la guerre contre ce pays d'Europe de l’Est.

Le premier ministre albertain, Jason Kenney, a profité de cette rencontre du comité ukrainien en Alberta pour annoncer un don d’un million de dollars destiné à l’aide humanitaire en Ukraine.

Notre gouvernement va toujours se tenir aux côtés des Ukrainiens , a-t-il insisté. Nous espérons un désamorçage de la situation, mais entre-temps, nous sommes fiers d’apporter notre soutien à l’effort humanitaire.

L’aide financière annoncée par le gouvernement albertain ira à la campagne de financement Appel humanitaire pour l'Ukraine organisée par le Congrès ukrainien canadien (UCC) et la Fondation ukrainienne du Canada.

Ed Stelmach, un ancien premier ministre albertain d’origine ukrainienne, a présenté les objectifs de cette opération lors de la rencontre de mercredi.

L’argent récolté ira, par exemple, aux déplacements des réfugiés ukrainiens, à une campagne de sensibilisation au conflit ou à des programmes de réhabilitation pour les militaires et civils blessés par l’affrontement.

Cette aide doit aider à la création de mesures sur le long terme pour soutenir l’Ukraine après [la guerre] , a-t-il précisé.

L’autre guerre : la désinformation

À plus petite échelle, des leaders de la communauté ukrainienne de l’Alberta mettront aussi l’épaule à la roue pour conscientiser les résidents de la province aux conséquences de la guerre.

Des ressources comme un site Internet tenteront de répondre aux questions des Albertains afin de mener une guerre contre la désinformation de Vladimir Poutine .

Notre priorité est l’information,a affirmé à ce sujet la présidente du Congrès ukrainien canadien de l'Alberta, Orysia Boychuk. Les faits véritables sont extrêmement importants.

Jason Kenney a également souligné l’importance pour les Albertains de bien comprendre les enjeux liés à cet affrontement. Je sais que beaucoup ici, au Canada et en Alberta, pense qu’il s’agit d’un conflit distant sans intérêt, [mais] ça serait une erreur terrible.

L'Alberta a une communauté ukrainienne énorme et dynamique et il est important pour nous tous d’être solidaire avec eux.

Les quelque 400 000 personnes d’origine ukrainienne forment la deuxième plus grosse communauté ethnique au sein de la de l’Alberta, selon l'Congrès ukrainien canadien UCC .

Réévaluer Keystone XL

Jason Kenney a par ailleurs écorché l’administration de Joe Biden face à sa décision de mettre son veto au projet de pipeline Keystone XL.

Selon le premier ministre, les États-Unis importent 800 000 barils de pétrole quotidiennement . Une absurdité, selon Jason Kenney, car cela remplit la trésorerie de Vladimir Poutine et finance l’effort de guerre russe.