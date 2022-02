Québec transfère 5000 emplois de la fonction publique dans les régions, dont l’Outaouais

De ce nombre, 2000 emplois doivent être transférés de Québec et de Montréal avant le 30 septembre prochain. Or, les emplois basés à Gatineau ne seront pas touchés par cette annonce.

Dans certains secteurs, les activités se passent dans les régions , a indiqué M. Legault, lors de l'annonce.

Selon lui, la venue de ces emplois de qualité et les salaires compétitifs qui viennent avec seront suffisants comme incitatif.

Si on offre d’un côté un emploi à 15 $ de l’heure et de l’autre, un emploi à 25 $ de l’heure, ça ne donne pas la même chose sur l’économie du coin , a expliqué le premier ministre. L’idée, c’est d’avoir, dans nos régions, le plus d'emplois de qualité.

M. Legault s'est dit en faveur de la décentralisation. C’est bien plus motivant de donner le pouvoir localement, en échange de l’imputabilité , a-t-il ajouté.

François Legault était de passage à Maniwaki en Outaouais, le 24 février 2022. Photo : Radio-Canada

« Un Québec fort, ça passe par des régions fortes. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Selon la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, un peu plus de 1300 emplois ont déjà été transférés dans les régions. Elle a ajouté que l'Outaouais comptait 90 de ces transferts.

Mme LeBel a souligné que 55 ministères et organismes gouvernementaux ont déjà reçu des cibles à atteindre en matière de transfert. Ces cibles ont été établies en fonction de la mission de ceux-ci.

La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Ce qu’on veut, c’est de pouvoir créer des zones d’expertises qui sont pertinentes à avoir aussi dans les différentes régions , a-t-elle illustré avant de donner les ministères de l'Agriculture ou du Tourisme en exemple.

Le député de Gatineau, Robert Bussière s'est réjoui de l'annonce. L'exode du travail vers les grands centres urbains a eu des conséquences importantes pour notre communauté , a fait valoir ce dernier. Vous le savez, la perte d'un seul emploi entraîne souvent le déménagement de toute une famille.

« Ce sont nos adultes et aussi nos jeunes qui ont quitté. » — Une citation de Robert Bussière, député de Gatineau

Je vois l’avenir de notre Municipalité régionale de comté MRC d’un très bon œil , a ajouté le député caquiste. Avec ces emplois reviendront nos familles, mais avec elles, le rajeunissement de la population, la vitalité de l’économie et la vitalité de la région.

Pas de perte d'emplois en ville

Les élus présents ont tenu à rassurer la population. Personne ne sera forcé de déménager en région pour conserver son poste, a-t-on répété.

Pour mener à bien le transfert des postes, trois moyens seront mis en place. On compte d’abord faire l’embauche de nouveaux candidats en région pour les postes devenus vacants en zones urbaines.

De nouveaux emplois en région seront également créés à même les régions sélectionnées.

Certains postes seront déplacés en zone rurale, notamment dans le cas où l’employé décide de quitter la ville pour s’installer ailleurs. Ce choix reste à la discrétion de l’employé.

Privilégier le travail en mode hybride

Mme LeBel a affirmé, lors du point de presse, que le télétravail allait avoir une très grande place au sein de la fonction publique québécoise. D’ici quelques mois, dans les postes où c’est possible de le faire, ce qu’on va préconiser au gouvernement, c’est un travail en mode hybride , a complété cette dernière.

Cette annonce s’inscrit dans une tentative de développement économique des régions. Les plus dévitalisées ont été identifiées en priorité.

Une quinzaine de bureaux gouvernementaux régionaux seront implantés sur le territoire pour soutenir la mise en œuvre du plan.

Ainsi, les premiers bureaux seront implantés à Matane, à Alma, à La Malbaie, à Shawinigan, à Lac-Mégantic, à Maniwaki, à La Sarre, à Baie-Comeau, à Gaspé, à New Richmond, à Thetford Mines, à Rawdon, à Rivière-Rouge, à Sorel-Tracy et à Victoriaville, peut-on lire dans le communiqué.

Avec les informations de Catherine Morasse