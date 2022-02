Guerre en Ukraine : regard de part et d’autre de la frontière

Sur ordre du président Vladimir Poutine, l'armée russe a pénétré sur plusieurs axes et lancé des frappes aériennes depuis jeudi matin en Ukraine. Nos envoyées spéciales Marie-Eve Bédard et Tamara Alteresco nous décrivent la situation sur le terrain.

Marie-Eve Bédard, en Ukraine

L'aéroport militaire d’Antonov, situé à 25 km au nord-ouest de Kiev, la capitale ukrainienne, est sous contrôle de l'armée russe. Les soldats ukrainiens ont tenté de le reprendre, mais sans succès. La prise de cet aéroport est une étape importante, parce que cela rapproche des soldats de la capitale.

Des combats importants sont signalés aussi dans le nord du pays : l'armée russe a bombardé des dépôts d'armements, des positions de l'aviation et des batteries antiaériennes de l'armée ukrainienne. Il y a aussi des combats au sol, parce que l'objectif des Russes est d'arriver vite à la capitale.

L'armée russe fait courir la rumeur que le commandement militaire ukrainien aurait pris la fuite. Une information vite démentie par le ministre de la Défense, qui fait savoir que leurs soldats font tout pour repousser l'ennemi.

Beaucoup de sites du gouvernement ukrainien ont été victimes de cyberattaques durant toute la nuit de mercredi à jeudi.

Même si les attaques visent des sites militaires, des civils ont été touchés, surtout dans l'est du pays, où certaines populations vivent non loin des zones de guerre. Des soignants ont trouvé la mort à cause d'une bombe qui est tombée sur un hôpital. Dans un autre lieu, un enfant a été tué à cause de l'explosion d'un édifice.

L'évacuation des civils a commencé tard dans la journée, elle se fait par train et autobus, sans corridor de sécurité garanti par l'armée russe.

Tamara Alteresco, en Russie

Le gouvernement de Vladimir Poutine a envoyé un courriel aux médias russes qui couvrent l'opération de la guerre : Les médias sont tenus d'utiliser exclusivement des informations provenant des sources officielles russes lorsqu'ils couvrent l'opération spéciale.

Tous les médias qui ne respecteront pas cette injonction seront sanctionnés.

On note que le gouvernement russe emploi les termes opération spéciale pour nommer la guerre en Ukraine.

La télévision nationale russe diffuse des messages de propagande. Un discours qui trouve preneur surtout chez des jeunes qui ont été formés à l' École des Patriotes créée par Vladimir Poutine. Ils ne sont pas loin d'être endoctrinés. Poutine leur a fait croire que la Russie est en danger permanent et que l'Ukraine constitue une menace pour son existence.

Toutefois, la majorité des Russes, qui considèrent les Ukrainiens comme leurs frères, amis et proches, ne soutiennent pas cette guerre. Ils étaient stupéfaits, tristes et abasourdis, jeudi matin, en apprenant que leur armée avait lancé des attaques contre l'Ukraine. Personne ne pouvait imaginer un tel scénario.

Des manifestations contre la guerre ont été organisées jeudi. Les opposants contre l'invasion russe de l'Ukraine scandaient : On a honte , Poutine est un assassin .

La police, qui a prétexté des mesures sanitaires (qui n'existent presque pas dans le pays) en raison de la COVID-19, a dispersé les rassemblements et a procédé à de nombreuses arrestations.

Les Russes sont choqués par cette guerre.