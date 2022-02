La reconstruction du pont ferroviaire entre Caplan et Saint-Siméon doit débuter cet été

Des travaux majeurs sont prévus à l'été 2022 sur le tronçon du chemin de fer situé entre Caplan et Port-Daniel–Gascons, dont la reconstruction du pont ferroviaire qui enjambe le chemin du Quai et le ruisseau Leblanc.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a publié jeudi l'appel d'offres en vue des travaux pour la reconstruction du pont, qui devraient s'amorcer à l'été.

Le pont entre Caplan et Saint-Siméon devait initialement être remis en état, plutôt que reconstruit en entier, selon le ministère des Transports du Québec MTQ . C'est en partie ce qui explique le retard d'au moins deux ans dans l'échéancier prévu pour le tronçon entre Caplan et Port-Daniel–Gascons. Ce tronçon doit maintenant être complété en 2024.

Le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG), Éric Dubé, indique pour sa part qu'il se doute depuis un bon moment que ce pont devra être remplacé.

Ça fait déjà depuis plusieurs années qu'on n'a plus l'autorisation de circuler dessus , souligne-t-il.

Vu l'ampleur des travaux, M. Dubé ne s'attend pas à ce que le nouveau soit prêt avant le printemps 2023. Normalement, ils devraient commencer les travaux cette année; démolir, faire les assises, commander le matériel pis finir ça pour le printemps l'année prochaine.

« C'est un peu le même modèle de ce qu'ils ont fait à Caplan, ce qu'on appelle communément le pont du Ruisselet. C'est une réplique quasiment identique, alors ça prend quand même entre 12 et 18 mois pour réaliser un pont comme ça. » — Une citation de Éric Dubé, président de la SCFG

En 2021, l'ancien pont de bois de Caplan a fait place à une nouvelle structure d'acier (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

De mémoire, c'est le seul gros remplacement à faire sur le tronçon Caplan-Port-Daniel–Gascons. Le reste, c'est des travaux de réparation ou d'entretien , ajoute M. Dubé.

D'autres appels d'offres à venir

Le ministère des Transports du Québec MTQ précise que d'autres appels d'offres vont suivre dans les prochaines semaines, notamment pour la réalisation de travaux de réhabilitation sur les ponts de la rivière Bonaventure, à Bonaventure, de Shigawake et de la petite rivière Port-Daniel, à Port-Daniel–Gascons.

Des travaux de réhabilitation sont aussi prévus sur la structure ferroviaire surplombant la baie de Port-Daniel–Gascons, en plus de nombreux autres ouvrages pour maintenir les actifs entre Matapédia et Port-Daniel-Gascons.

On sait qu'il y a des enjeux majeurs, [notamment sur] le premier pont en arrivant dans la municipalité de Port-Daniel. Il y a quand même beaucoup d'argent à mettre sur le pont de la rivière Bonaventure. C'est une chose de remplacer un pont complet, mais c'en est une autre sur la rivière Bonaventure, qui est très achalandée, alors ça risque d'être de beaux défis , indique M. Dubé.

Le président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie SCFG espère toutefois qu'aucun de ces défis n'entraînera de nouveau retard.

On va rester vigilants pour que les appels d'offres sortent et que les travaux se réalisent, mais une fois que les contrats sont donnés, on sait que ça va , assure-t-il.

Jusqu'à maintenant, Québec affirme avoir investi plus de 100 millions de dollars dans la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie. Aucune date n'est toutefois fixée pour la réfection du rail jusqu'à Gaspé.