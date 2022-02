Netflix réaffirme sa foi dans l’avenir de la télé interactive avec Cat Burglar

Le réalisateur Charlie Brooker et la productrice Annabel Jones proposent un hommage aux années de gloire des Looney Tunes, avec l’orchestre qui accompagne l’action et les effets sonores loufoques en prime.

Pour permettre au chat voleur d’avancer dans son parcours et de réussir son larcin, il faut périodiquement répondre à une série de trois questions qui n’ont aucun rapport avec l’histoire. On se fait, par exemple, demander ce qui n’est pas de la science des fusées entre l'accélération et l'halitose ou des titres de pièces d’Elton John.

Ce n’est donc pas un film destiné aux enfants, d’autant plus qu’il comporte des scènes de violence, présentées comiquement, comme lorsque le chat décapite le chien de garde du musée.

Le chat n’a que trois vies, et on doit recommencer au départ si on les écoule. Si on répond correctement à toutes les questions, le film ne dure qu’une quinzaine de minutes. Par ailleurs, les questions changent à chaque nouvelle manche.

Netflix assume pleinement sa ludification

Netflix a lancé l’automne dernier son service de jeux mobiles, et Cat Burglar est une illustration du fait que la plateforme, connue surtout pour la diffusion en continu de films et de séries, veut de plus en plus s’investir dans le domaine des jeux vidéo.

Le géant américain veut aussi distinguer son offre de celles des autres plateformes de diffusion en continu. Vous pouvez seulement faire ça sur Netflix , a assuré le vice-président comédie et contenus interactifs de l’entreprise, Andy Weil, au site spécialisé The Verge.

D’autres productions se servant de la mécanique du jeu-questionnaire vont être lancées sur Netflix, selon ce qu’a affirmé Andy Weil à The Verge.