Des élus de Manicouagan réagissent aux derniers calculs du Forestier en chef

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, et le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, prennent les grands moyens pour faire pression sur le gouvernement du Québec pour reboiser la forêt nord-côtière.

Les deux élus ont fait une sortie publique jeudi en réaction aux derniers calculs préliminaires dévoilés mardi par le Bureau du Forestier en chef du Québec. Selon ses calculs, la superficie des territoires exploitables de la Côte-Nord pourrait être réduite de 7 % en moyenne pour les 5 prochaines années.

Marcel Furlong croit que cette réduction de la ressource exploitable aura un impact sur l’économie de la région, autant sur l'industrie forestière que touristique.

La forêt de la Côte-Nord, ce n’est pas seulement un outil ou un approvisionnement pour l’industrie forestière. La forêt nord-côtière permet une industrie touristique et permet aux villégiateurs la chasse, la pêche et différents loisirs , dit M. Furlong.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, demande une augmentation des travaux sylvicoles de la forêt ravagée par la tordeuse des bourgeons d’épinette.

Selon M. Montigny, le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) a négligé les travaux forestiers dans les dernières années.

On demande une rencontre d’urgence avec le ministère [...] pour qu’on puisse planter des arbres, pour faire des travaux de sylviculture intensifs sur le territoire de la Côte-Nord, pour revirer de bord cette situation-là et pour que le Forestier en chef puisse tenir compte de nouvelles données , affirme le maire.

Les deux élus espèrent que si les calculs en sylviculture sont changés, le Forestier en chef modifiera les calculs des possibilités forestières en leur faveur.

Dans un communiqué de presse, l’Alliance forêt boréale (AFB) mentionne appuyer les demandes des élus locaux .

Tout comme Yves Montigny et Marcel Furlong, je suis d’avis que la stratégie d’aménagement proposée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP n’est pas assez intensive et agressive , déclare le président de l’Alliance forêt boréale AFB , Yanick Baillargeon.

L’Alliance forêt boréale AFB souhaite que les autorités du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs [...] rencontrent les élus de la Côte-Nord pour trouver des solutions constructives et positives à la situation actuelle .

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve