Le Yukon annonce la levée de quasiment toutes les restrictions pour le 4 mars

À compter du 4 mars, il n’y aura plus aucune limite sur les rassemblements ni sur les capacités d’accueil au Yukon et les bars et restaurants du territoire pourront reprendre leur service normalement.

Nous sommes maintenant sur les rails pour lever quasiment toutes les restrictions de santé publique le 4 mars prochain , se réjouit jeudi, en conférence de presse, le premier ministre du Yukon, Sandy Silver.

Il précise tout de même que le port du masque, l'obligation vaccinale pour les employés, contractuels et bénévoles de la fonction publique et la preuve de vaccination pour accéder à certains lieux restent à l’ordre du jour.

Sandy Silver se réjouit de la levée des restrictions et remercie les Yukonnais, particulièrement ceux qui ont fait le choix de la vaccination.

Il reste néanmoins prudent face à la situation sanitaire qui, comme l’ont montré ces deux dernières années, peut évoluer très rapidement.

Je sais qu’il s’agit de bonnes nouvelles pour beaucoup, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous pouvons lever les bras au ciel et prétendre que la COVID-19 est terminée.

La Dre Catherine Elliott, médecin hygiéniste en chef par intérim du Yukon, se rallie à cette vision, puisqu’elle affirme, jeudi, que malgré la levée des restrictions nous avons toujours un nombre considérable de transmissions de la COVID-19 sur le territoire .

Précautions avant le long week-end

Les autorités prient les personnes qui se sentent malades, même légèrement, de rester à la maison et de prendre leurs précautions, surtout à l’approche du long week-end et la conclusion du festival Rendez-vous.

S’il vous plaît, prenez un moment pour évaluer les risques qui vous concernent et pour considérer à quel type d’activité vous allez participer.

La Dre Elliott mentionne cinq facteurs clés pour l’évaluation des risques avant un rassemblement : notre statut de vaccination et celui des personnes avec qui on se rassemble, le nombre de personnes qui prend part au rassemblement, le type d’espace et la ventilation disponible, le moment et l’endroit.

Les autorités recommandent également à ceux qui ont prévu de voyager dans le territoire cette fin de semaine, de vérifier les règles en place dans les communautés qu’ils souhaitent visiter.

La Dre Elliott a également fait savoir que le centre de dépistage et d’évaluation (CTAC) de Whitehorse allait réduire ses horaires d’ouverture à partir du 28 février alors que la demande pour les tests PCR est en baisse.

Le CTAC sera ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h, avec une coupure entre 12 h et 12 h 30. Il sera fermé les fins de semaine.

Jeudi matin, il y avait 47 cas actifs au territoire, dont huit cas répertoriés dans les dernières 24 heures. Ces chiffres ne s'appuient que sur les tests PCR auquel seules les personnes à risque ont accès.