Des enfants de Trois-Rivières touchés par la guerre en Ukraine

Joël Lapierre et sa conjointe ont adopté plusieurs enfants, quatre d’entre eux sont nés en Ukraine. Pour leur fils Liam qui a 16 ans, cette guerre signifie un retour impossible sur son lieu de naissance. On en parle ouvertement, on a des contacts avec les familles à Odessa, dans la région de Soumy raconte le père au micro de l’émission Toujours le matin.

« Une des villes où notre fils Liam vivait, on ne peut plus la visiter, ça fait partie de la ligne de front entre la région de Louhansk pris par le Donbass et la région qui restait en Ukraine. » — Une citation de Joël Lapierre, père de Liam

Liam a vécu sept ans en Ukraine avant d’arriver au Québec. Même si aujourd’hui, il se sent plus Québécois qu’Ukrainien, le conflit ravive ses souvenirs. Alors c’est quand on en parle comme ça qu’il devient sensible et qu’il vit des souvenirs.

Liam a perdu ses parents biologiques l’hiver dernier. De voir la région où il a grandi sous les feux des bombes l’éloigne davantage de son rêve d’y retourner. Son père raconte que son fils éprouve un sentiment d’injustice : C’est pas juste, à cause de ça je ne peux pas aller visiter mon ancien orphelinat , lui a-t- il confié. C’est un projet qu’il a avec moi de pouvoir aller visiter les endroits de son enfance. Pour lui c’est l’irritation de dire à cause de Poutine et de tout ça, je ne peux pas aller visiter, c’est un endroit qui nous est limité aujourd’hui. Pour lui, il a comme un blocage à cause de ce qui se passe à l’endroit qu’il aimerait voir.

Une grande empathie envers le peuple ukrainien

Au moment d’adopter leurs enfants, Joël Lapierre et sa conjointe ont dû vivre cinq mois dans le pays avant de pouvoir revenir avec eux. Ce temps leur a permis de bien connaître le pays, et de s’attacher à des gens.