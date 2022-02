Ces policiers qui combattent la violence armée en première ligne

À l'intérieur de leur voiture-patrouille, les policiers Martin Bernard et Jean-Michel Roberge se rendent en vitesse dans un motel de l'est de la ville.

Les policiers Martin Bernard, derrière le volant, et Jean-Michel Roberge, du côté passager, sont membres de la section Éclipse du SPVM. Photo : Radio-Canada / Steve Rompré, caméraman

L'intervention vise à venir en renfort auprès de collègues d'un poste de quartier pour retrouver une adolescente de 15 ans portée disparue depuis un certain temps.

La famille de la jeune femme a toutes les raisons de craindre pour sa sécurité, parce qu'elle serait sous le joug d'un proxénète.

Il y a une jeune fille dont on craint pour la sécurité. Elle est introuvable depuis un certain temps. Mais là, son cellulaire vient de puncher ici!... , nous explique l'agent Bernard, avant d'aller rejoindre les autres policiers qui élaborent un plan de recherche sur les étages du motel.

Les policiers de la section Éclipse viennent en renfort auprès de collègues d'un poste de quartier qui viennent de localiser une jeune femme, victime d'exploitation sexuelle. Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

Le groupe de policiers entre pour aller rencontrer la réceptionniste. Une conversation avec cette dernière permet aux agents d'obtenir des informations supplémentaires afin de cibler les chambres à vérifier.

La réceptionniste du motel répond aux questions des policiers qui ont une description de la jeune adolescente recherchée. Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

Les recherches donnent des résultats rapidement. La jeune femme est trouvée en compagnie d'un homme dans une chambre du motel. Elle sera traitée comme une victime d'exploitation sexuelle. Les policiers lui donneront rapidement accès à plusieurs ressources pour l'accompagner.

Deux policières du SPVM viennent en aide à une adolescente victime d'exploitation sexuelle. Photo : Radio-Canada

« S'attaquer au proxénétisme, c'est s'en prendre à l'une des principales sources de revenus du crime organisé, qui se sert des revenus pour se procurer des armes à feu dans nos rues. » — Une citation de Martin Bernard, policier et membre de l'escouade Éclipse du SPVM

Le tournage de Radio-Canada avec la police de Montréal s'inscrit en marge du Forum contre la violence armée organisé par le cabinet de la mairesse Valérie Plante et le Service de police de la Ville de Montréal. Pendant deux jours, divers intervenants viendront prendre la parole pour proposer des actions afin de combattre la violence armée qui a marqué les derniers mois.

Le SPVM fait tout en son pouvoir pour contrer ce phénomène-là. Cependant, il ne peut pas faire tout à lui seul. C'est important d'avoir l'apport du communautaire et des citoyens de Montréal , affirme le commandant David Paradis, responsable de la section Éclipse.

Le commandant David Paradis est le responsable de la section Éclipse du SPVM. Photo : Radio-Canada / Steve Rompré, caméraman

Le responsable de cette équipe formée de policiers triés sur le volet a des attentes quant aux résultats issus d'une telle initiative de discussion. Plusieurs citoyens et acteurs du milieu communautaire sont invités à s'exprimer auprès des élus montréalais et des policiers.

« J'espère que ce forum-là va pouvoir rapprocher tout le monde pour trouver des solutions non seulement applicables pour les services de police, mais aussi pour la population dans son ensemble. » — Une citation de David Paradis, commandant et responsable de la section Éclipse du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

L'intervention suivante concerne un dossier d'armes à feu et s'appuie sur des informations transmises à la ligne anonyme d'Info-Crime, ce qui prouve que la lutte contre la violence armée est aussi l'affaire des citoyens.

Les policiers Bernard et Roberge sont à nouveau à bord de leur voiture de patrouille pour se rendre dans un autre secteur de l'est de Montréal.

Cette fois, les enquêteurs des crimes majeurs veulent mettre en état d'arrestation un individu à son lieu de travail.

On a évalué que, dans ce dossier, c'était plus sécuritaire de venir lui mettre les menottes aux poignets dans un lieu neutre. Si on avait attendu chez lui, il aurait fallu demander l'aide du groupe d'intervention. La possibilité qu'il se barricade avec des armes était aussi prise en considération , nous explique le commandant Paradis, qui accompagne son équipe sur le terrain.

Un suspect est appréhendé sur son lieu de travail dans un dossier d'armes à feu. Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

Une vingtaine de minutes plus tard, c'est l'escouade Éclipse qui sort avec le suspect menotté et amené en interrogatoire.

Le renseignement criminel est essentiel à la lutte contre la violence armée. Il passe majoritairement par les interpellations des policiers et par le public. De là l'importance que la population fasse confiance aux policiers pour dénouer des enquêtes, nous explique-t-on.

Les gens appellent à Info-Crime. Et souvent, les informations sont très bonnes. Ça peut amener à des enquêtes un peu plus loin aussi. On a besoin du public, ça, c'est certain. On ne peut pas être partout , tient à affirmer le policier Martin Bernard qui vient de terminer son intervention.

L'escouade Éclipse, qui n’intervenait que la nuit, a maintenant des effectifs policiers pour être présente de jour sur l'île de Montréal. Photo : Radio-Canada

Au cours de l'interrogatoire du suspect, le SPVM a obtenu un mandat de perquisition pour fouiller son domicile.

La lutte contre la violence armée se déroule à toute heure du jour et de la nuit.

Depuis l'automne dernier, l'escouade Éclipse, qui n'intervenait que la nuit, a vu ses effectifs grossir pour être active durant le jour.