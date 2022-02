Justin Trudeau annonce de nouvelles sanctions contre la Russie

Aujourd’hui, suite à la frappe militaire irresponsable et dangereuse de la Russie, on impose d’autres sanctions sévères , a déclaré le premier ministre en point de presse jeudi.

Ces sanctions visent 62 individus et organisations, incluant des membres de l'élite russe et leur famille, de même que le Groupe Wagner et de grandes banques russes. Le Canada sanctionnera également des membres du Conseil de sécurité russe, dont les ministres de la Défense, des Finances, et de la Justice.

Tous les permis d'exportation vers la Russie existants ont aussi été annulés, et de tels permis ne seront plus délivrés. Aucun bien lié aux secteurs de l’aérospatial, de la technologie, ou encore des minéraux ne pourra être exporté vers la Russie , a précisé la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, pendant le même point de presse.

Ces sanctions ont une grande portée , a assuré le premier ministre. Elles vont entraîner de grands coûts aux élites russes ayant des liens de complicité et elles vont limiter la capacité du président Poutine à continuer de financer cette invasion injustifiée.

« L’attaque de la Russie contre l’Ukraine est aussi une attaque contre la démocratie, la loi internationale, et la liberté. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Notre dispute n'est pas avec le peuple russe , a dit M. Trudeau. Elle est avec le président Poutine et le leadership russe qui ont permis et soutenu cette invasion de l'Ukraine.

La vérité, c’est que la Russie viole la souveraineté de l’Ukraine depuis des années , a-t-il ajouté, rappelant l'annexion de la Crimée en 2014.

Les coûts humains terribles de cette invasion cruelle relèvent de la responsabilité directe et personnelle de Vladimir Poutine , a déclaré la vice-première ministre Chrystia Freeland lors du point de presse, qualifiant le président russe de dictateur .

Nous savons que le peuple ukrainien, en se battant pour leurs vies, pour leur souveraineté, se battent pour nous aussi. Il se bat pour la démocratie, et nous sommes avec eux , a-t-elle ajouté.

La santé et la sécurité des Canadiens et des résidents permanents qui se trouvent en Ukraine sont notre priorité absolue, a assuré le premier ministre Trudeau. On a pris des mesures pour que vous et votre famille puissiez traverser en toute sécurité les frontières avec la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie , a-t-il indiqué.

Des documents de voyages sont délivrés de toute urgence pour ces derniers et les membres de leur famille, a ajouté M. Trudeau. Les demandes d'immigration provenant d'Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada sont aussi traitées en priorité , a-t-il assuré. Une ligne téléphonique pour répondre aux questions en lien avec l'immigration ukrainienne sera également mise sur pied dans la journée.

Plus de détails suivront