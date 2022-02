La Franco-Ontarienne Michelle Séguin nommée PDG du Groupe Média TFO

L’annonce de sa nomination a été dévoilée jeudi après-midi par le ministre de l’Éducation Stephen Lecce et le président du conseil d’administration du groupe, Jean Lépine.

Madame Séguin est la leader dont TFO a besoin pour la prochaine phase de son développement et pour propulser notre média public franco-ontarien vers un avenir créatif et stimulant a assuré M. Lépine, en soulignant les qualités de leader réfléchie et axée sur les valeurs de l’organisation dont Mme Séguin a fait preuve.

En mai 2021, elle a remplacé le précédent président-directeur général PDG par intérim, Éric Minoli, placé en retrait administratif par le conseil d’administration juste avant la publication d'une enquête de Radio-Canada sur le climat de travail toxique au sein du diffuseur franco-ontarien.

Originaire d’Ottawa, Michelle Séguin a rejoint le Groupe Média TFO en 2019. Elle y a occupé plusieurs postes stratégiques en finances, ressources humaines, mais aussi dans le secteur juridique et en soutien au conseil d'administration, précise son profil professionnel.

Une nouvelle vision

La nouvelle PDG possède plus de 25 ans d'expérience en haute direction dans le secteur public, notamment en tant que vice-présidente des affaires corporatives et cheffe des risques à la Société d'assurance-dépôts de l'Ontario.

Le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a salué sa nomination en soulignant le travail qu’il souhaite entreprendre avec elle pour faire en sorte que tous les étudiants francophones atteignent leur plein potentiel grâce à des opportunités d'apprentissage en français qui sont dynamiques, de qualité et avant-gardistes.

Dans son allocution, la nouvelle présidente-directrice générale PDG a défendu une nouvelle vision pour le média public franco-ontarien.