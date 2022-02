La maladie inconnue au N.-B. n’existe pas, conclut un comité d’experts

Pour arriver à cette conclusion, le comité – composé de neurologues et de représentants des réseaux de santé et de la santé publique provinciale – a déterminé que sur les 48 patients qui formaient la grappe de cas aucun ne remplissait tous les critères de la définition d’un cas .

Cette définition de cas [les critères de la maladie] avait été élaborée par le neurologue de Moncton Dr Alier Marrero et le Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et avait ensuite été acceptée par la santé publique du Nouveau-Brunswick.

« Le comité a accepté à l’unanimité que les individus inclus dans cette grappe ne soient pas atteints d’un syndrome neurologique potentiel de cause inconnue et a donc conclu qu’un tel syndrome n'existe pas. »

La santé publique du Nouveau-Brunswick met ainsi fin à l’enquête sur le syndrome neurologique potentiel de cause inconnue.

Quarante-huit patients du Nouveau-Brunswick ont été identifiés comme faisant partie d’une grappe de cas atteint d’un syndrome inconnu. Ils présentent des symptômes cliniques comparables : démence, atrophie musculaire inexpliquée, hallucinations visuelles et changements comportementaux. Leurs symptômes étaient similaires à ceux de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, mais les tests effectués par le Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob se sont tous révélés négatifs. La grande majorité des patients de la grappe ont été référés par le même neurologue : le Dr Alier Marrero de Moncton. Aujourd’hui, dix d’entre eux sont morts.

Les personnes identifiées comme faisant partie de la grappe étaient âgées de 18 à 85 ans. Ce groupe était composé de 24 hommes et 24 femmes. La majorité des personnes habitaient dans la région de Moncton (73 %) ou dans la région sanitaire de Bathurst/Péninsule acadienne (21 %).

Les neurologues ont fourni d’autres diagnostics possibles pour 41 des 48 patients, dont la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et différentes autres formes de démence, ainsi que le cancer, un trouble anxieux chronique grave, la schizophrénie paranoïde, le syndrome de fatigue chronique, les troubles cérébelleux liés à l’alcool et le syndrome post-commotionnel.

Les neurologues qui forment le comité de surveillance recommandent aux patients de consulter leur neurologue ou d’autres neurologues, ainsi que d’autres spécialistes tels que des généticiens, des gériatres, des psychiatres, des rhumatologues, par exemple.

Pour ce qui est des sept autres patients qui n’ont pas reçu de diagnostic alternatif à la suite de l’analyse du comité d’experts, des pistes de solutions leur ont tout de même été présentées, indique le comité.

Dans son rapport, le comité dit reconnaître que, même si rien ne pointe vers l’existence d’une nouvelle maladie, les patients souffrent et ont besoin d’aide. Il formule donc trois recommandations pour les patients :

plusieurs patients ont besoin d’une évaluation et de soins de suivi urgents. Des communications ont donc été amorcées avec les médecins de ses patients pour les informer des constatations du comité d’experts;

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a d'ailleurs confirmé que la clinique MIND, qui a été créée pour répondre à la grappe de patients, allait demeurer ouverte.

Le comité fait également des recommandations sur le processus. On recommande notamment qu'à l'avenir, les cas possibles d'un nouveau syndrome ou d'une nouvelle maladie soient examinés par un deuxième spécialiste, comme un neurologue ou un gériatre.

Dans les conclusions de son rapport, le comité dénonce la spéculation des experts et la méfiance de la part du public , causés selon lui par l’absence d’un processus fédéral/provincial défini pour l'identification d’une nouvelle maladie.

Des experts de leur domaine ont spéculé sur les causes d’un syndrome dont l’existence n’avait pas encore été confirmée , peut-on lire dans le rapport du comité de surveillance.

La santé publique du Nouveau-Brunswick émet une recommandation afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

Rétrospectivement, il est clair que les communications n’ont pas permis de répondre de manière adéquate à l’anxiété des patients et des familles ni de leur apporter du soutien. Santé publique devrait procéder à un examen de ses pratiques afin de s’améliorer dans ce domaine.

Les patients et des membres de leurs familles ont rencontré la ministre de la Santé, jeudi matin, afin de prendre connaissance des résultats de l’enquête.

Nous sommes très déçus et en colère que le gouvernement du Nouveau-Brunswick ait choisi d’abandonner sa rigueur scientifique au profit de l’opportunisme politique , affirme Steve Ellis, qui a lancé un groupe de soutien pour les patients, dans une déclaration à l’intention des médias jeudi après-midi.

Il dénonce qu’aucun test supplémentaire, test de neurotoxines ou contrôle de cas n'a été fait lors de l’analyse du comité de surveillance.

Nous ne pourrons pas nous reposer tant qu'une enquête scientifique n'aura pas été rétablie , écrit-il.

Dans son rapport, le comité de surveillance dit être convaincu d’avoir mené un examen rigoureusement scientifique . Il dit être prêt à partager son travail et ses analyses à d’autres experts à l’échelle nationale et internationale si cela est nécessaire.

L’Agence de santé publique du Canada accueille favorablement et appuie les recommandations du comité, a affirmé le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada.

Le Dr Alier Marrero a identifié 46 des 48 patients qui forment la grappe de cas. Il est au centre de cette histoire depuis le début et a participé à l'élaboration de la définition de cette maladie potentielle.

Questionné sur l'avenir du neurologue, la Dre Nathalie Banville, vice-présidente aux affaires médicales au Réseau de santé Vitalité et co-présidente du comité de surveillance, a indiqué qu'aucune décision n'avait été prise en ce sens.

Le rapport vient tout juste d’être déposé. Les équipes vont l'analyser. Présentement notre priorité revient aux patients. Les gens concernés vont regarder le dossier, regarder le rapport et prendre des décisions s'il y a des mesures à entreprendre , a-t-elle dit, lors d'un point de presse jeudi après-midi.

Radio-Canada a tenté d'obtenir une entrevue avec le Dr Alier Marrero, mais est toujours en attente d'une réponse, jeudi après-midi.

En octobre, alors que des doutes étaient formulés sur l'existence du syndrome, le Dr Alier Marrero disait être convaincu de l'existence de ce trouble et n'avoir rien inventé.

Méthodologie

Les cas des 48 personnes désignées comme membres de la grappe ont été examinés de façon indépendante par des neurologues, au cours d’examens cliniques approfondis. Ces résultats ont ensuite été présentés à un comité composé de six neurologues, des co-présidentes des deux réseaux de santé et d’un médecin hygiéniste de la santé publique du Nouveau-Brunswick. Ce comité a formulé ses conclusions et des recommandations.