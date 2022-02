Une famille britanno-colombienne veut rester en Ukraine malgré la guerre

Mary et Chad Martz ont déménagé en Ukraine avec leur fille adolescente en juillet dernier.

Mary est née en Ukraine et y a de la famille.

Même si Ottawa a exhorté les citoyens canadiens à quitter l’Ukraine en raison de l’escalade des tensions avec la Russie, la famille Martz a choisi de rester et a expliqué son raisonnement en entrevue à la télévision de CBC, mercredi soir, juste avant les premiers déploiements russes en sol ukrainien.

Je sais que ça peut sembler un peu fou, mais nous avons décidé presque instantanément que nous allions rester , explique Mary Martz.

« Je suis née [en Ukraine], j’ai de la famille ici et nous travaillons avec des troupes dans l’est de l’Ukraine et l’idée de juste partir et de laisser tout le monde en plan ne nous est pas venue. [Rester ici], c’est le moins qu’on puisse faire. » — Une citation de Mary Martz

Aide humanitaire

La famille Martz travaille avec l’organisme à but non lucratif, Hungry For Life, un organisme d’aide qui a pris naissance à l’Église Alliance de Chilliwack et qui fournit de l’aide humanitaire dans plusieurs pays, dont dans l’est de l’Ukraine.

La famille Martz a dit être plus inquiète pour les militaires ukrainiens et le peuple ukrainien que pour elle-même.

Le plus inquiétant, c’est pour les Ukrainiens eux-mêmes, ceux qui n’ont pas la possibilité de quitter, parce qu’ils n’ont nulle part où aller et pour les militaires, ceux qui sont en première ligne.

« Le déclenchement d’une guerre pourrait nécessiter la conscription et les Ukrainiens n’auront peut-être pas la possibilité de quitter le pays. Ma femme a une très grande famille (en Ukraine) et cela nous touchera plus. » — Une citation de Chad Martz

Les Martz sont reconnaissants au gouvernement canadien pour l’aide accordée et affirment que les Canadiens sont généreux et offrent un grand appui à leurs compatriotes ukrainiens.