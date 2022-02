Nickel dans l’air : le ministre ne jure que par la santé publique nationale

Le ministre de l’Environnement du Québec fait peu de cas de l’opposition de l’ensemble des directions régionales de santé publique à une limite de nickel dans l’air plus permissive. Benoît Charrette ne jure que par la direction nationale de santé publique, puisque c’est elle qui s’est penchée sur le dossier au cours des dernières années.

On a validé encore hier auprès de la santé publique nationale qui continue de cautionner notre démarche , a répété le ministre à plusieurs reprises dans un long impromptu de presse.

Le gouvernement maintient que la norme actuelle de 14 nanogrammes par mètre cube sur une moyenne quotidienne est désuète et qu’elle est basée sur des études dont les conclusions sont aujourd’hui critiquées.

Benoit Charette soutient que la norme proposée, 70 nanogrammes par mètre cube, repose sur des bases scientifiques solides et qu’elle ne présente aucun risque pour la santé.

Les 18 directions régionales de santé publique du Québec, dans un mémoire, jugent toutefois qu’il serait imprudent d’être plus permissif puisque le gouvernement n’a pas un portrait juste de la qualité de l’air dans la province ni des effets du nickel sur la santé.

Je ne veux pas remettre en question la bonne foi des directions régionales, mais le travail qui a été initié depuis quelques années, il a été fait et validé par la santé publique nationale et non pas par les directions régionales , martèle le ministre.

Benoit Charette soupçonne par ailleurs les directions régionales de s’être consultées pour parler d’une seule voix, alors que celle de la Capitale-Nationale a récemment déclaré que le nickel dans l’air n’était pas la plus grande préoccupation pour la qualité de l’air en Basse-Ville de Québec.

Électrification des transports

Le ministre Charette laisse également entendre qu’il y a peu de chance que le gouvernement renonce à adopter la nouvelle norme de 70 nanogrammes par mètre cube.

J'ai un mandat très clair de lutter contre les changements climatiques, de réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre, et pour ça il faut électrifier nos transports, et pour ça on a besoin de nickel , explique-t-il au sujet de ce métal essentiel à la fabrication des batteries.

La Coalition avenir Québec souhaite développer la production de batteries dans la province et pour faciliter l’exploitation du nickel, le gouvernement juge qu’il faut arrimer les normes québécoises avec celles de l’Europe et de l’Ontario.

« Si on est trop prudent, sans que ça se base sur des études scientifiques, c'est là ou malheureusement on est bloqué dans certaines de nos interventions. » — Une citation de Benoit Charette, ministre de l’Environnement du Québec

Le ministère de l’Environnement a reçu une cinquantaine de mémoires lors de la période de consultations qui se terminait le 20 février. Benoit Charette soutient que tout sera analysé et que les avis reçus serviront principalement à définir les modalités d’application de la nouvelle norme.

Le ministre rappelle qu’il a d’ailleurs déjà accédé à certaines demandes de la Ville de Québec en ajoutant une station de mesure de la qualité de l’air et en créant un groupe de travail sur la question.