Le bas de laine des Québécois a fait 2,8 points de pourcentage de mieux que son indice de référence, auquel elle a recours pour comparer sa performance. Au cours des cinq dernières années, son rendement annualisé se chiffre à 8,9 % et ses actifs ont bondi de 149 milliards pour atteindre 420 milliards de dollars.

Le président et chef de la direction Charles Emond a évoqué des résultats records .

« 2021 a été la meilleure année depuis les dix dernières années en rendement absolu et relatif. Tous les portefeuilles ont vraiment livré la marchandise. » — Une citation de Charles Emond, PDG, Caisse de dépôt et placement du Québec

Moins de centres commerciaux, plus de placements privés

Le repositionnement en immobilier explique en grande partie cette nette progression. En 2020, le faible rendement de 7,7 % était entre autres attribuable au poids important des centres commerciaux et des immeubles à bureaux dans le contexte pandémique.

Plus d’une centaine de transactions pour un total de 19 milliards de dollars ont été réalisées afin d’avoir un portefeuille moins concentré dans cette catégorie d’actifs et plus diversifié avec des investissements dans des secteurs comme la logistique, le résidentiel et les sciences de la vie. Cinq centres commerciaux ont été vendus.

Sur les marchés boursiers, la Caisse s’en est tirée avec un solide rendement de 16,2 %. Sa faible exposition au secteur technologique lui avait été reprochée en 2020; elle y a depuis augmenté sa mise. Malgré une plus grande volatilité dans le secteur ces derniers mois, le rattrapage aurait été payant en 2021.

Les placements privés, portefeuille de plus de 80 milliards de dollars, a connu une performance exceptionnelle de 39,2 %. Une grande partie de ce rendement vient de transactions, a précisé Charles Emond. Il y a tellement de capitaux qui tentent de poursuivre les mêmes actifs [santé, assurances, nouvelle économie].

Le gestionnaire du régime des rentes du Québec a aussi augmenté sa mise de 20 % dans le secteur privé québécois, son actif ayant passé de 50 à 60 milliards de dollars en une année. Il faut notamment compter son investissement de plus d’un milliard de dollars dans Énergir, anciennement Gaz Métro. Énergir fait partie de la solution pour décarboner le Québec , a soutenu M. Emond. Sa participation dans cette compagnie atteint désormais plus de 80 %.

2022 : zone de turbulences à l’horizon

Le dirigeant de la CDPQ dit s’attendre à une année 2022 bien différente à plusieurs égards avec l’émergence de facteurs auxquels on a été peu confrontés depuis fort longtemps .

Les effets de la pandémie, la hausse des taux d’intérêt, la poussée de l’inflation, la concurrence pour les actifs de la transition climatique et le conflit entre la Russie et l’Ukraine viendront complexifier l’environnement d’affaires.

Des équipes importantes au sein de l’institution se seraient activées dernièrement pour vendre des titres d’entreprises russes sanctionnées par le Canada. Dans le contexte, on va continuer à suivre ça de très près, a indiqué Charles Emond. Il n’y a pas d’intérêt à s’exposer près de la Russie.

Projet de loi visant à renforcer la loi 101

Au sujet du projet de loi du gouvernement caquiste qui vise à renforcer l’usage du français au Québec, notamment dans le monde des affaires, M. Emond a évoqué que c’est le gros bon sens de mettre le français au centre de l’équation – en référence aux dirigeants qui ne s’expriment qu’en anglais.

Des discussions sont prévues avec toutes les sociétés du portefeuille de la Caisse qui tiennent des assemblées générales.