Manifestation à Ottawa : la police sera toujours à l’œuvre la fin de semaine prochaine

Les membres ont eu droit à une visite guidée dans les coulisses de l’intervention policière, qui a nécessité le renfort de plusieurs corps policiers, dont les coûts sont évalués jusqu’à présent à 31 millions de dollars.

L’opération policière se poursuit, a répété à de nombreuses reprises le chef intérimaire de la police d’Ottawa Steve Bell qui soutient que la vigilance reste de mise.

L’opération policière ne sera pas terminée tant et aussi longtemps que les manifestants les plus récalcitrants n’auront pas quitté la région de la capitale nationale et que les résidents et les commerçants n’auront pas retrouvé un semblant de vie normale, prévient-il.

Steve Bell, chef par intérim du Service de police d'Ottawa, lors d'un point de presse le 17 février 2022 Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le Service de police d’Ottawa (SPO) dit avoir effectué 191 arrestations depuis jeudi et déposé des accusations criminelles contre 122 personnes. Le Service de police d'Ottawa SPO a précisé avoir porté au total 393 accusations.

La police a répondu à environ 2100 appels logés au service d’urgence 911 et lancé 407 enquêtes criminelles qui, précise-t-on, prendront des mois avant d’être résolues.

Plus de 4200 contraventions ont été remises en lien avec des violations sur le stationnement et le niveau de bruit.

Tout en gérant l'une des manifestations les plus complexes de l'histoire de notre pays, la police a continué de répondre aux urgences, d'enquêter sur des crimes et de poursuivre les contrevenants dans toute la ville , a déclaré le Service de police d'Ottawa SPO aux membres de la commission.

Des policiers dans le centre-ville d'Ottawa, lundi 21 février 2022 au matin. Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

Une autre fin de semaine sous surveillance

La présence policière continuera à se faire sentir au centre-ville pendant toute la fin de semaine prochaine, a promis le chef par intérim. Nous prendrons tous les moyens à notre disposition pour que les manifestants illégaux ne reviennent pas au centre-ville.

« Nous agirons de façon délibérée et méthodique dans tout ce que nous entreprendrons. » — Une citation de Service de police d’Ottawa

Des agents continueront à patrouiller dans les rues à pied et à surveiller les quartiers résidentiels à bord de leurs véhicules. Le service maintiendra l’équipe de police intégrée au centre-ville et des postes d'observation seront répartis sur l’ensemble du territoire jugé encore préoccupant. Des agents de la circulation routière seront toujours à l'œuvre.

Tous les individus qui ont démontré un intérêt pour revenir au centre-ville ont été rencontrés. Des accusations seront portées contre eux, s’ils choisissent de revenir , a clairement indiqué le Service de police.

Suite à la révocation de la Loi sur les mesures d’urgence, le périmètre de la zone sécurisée a été restreint. Photo : Radio-Canada / Yosri Mimouna

Suite à la révocation de la Loi sur les mesures d’urgence, le périmètre de la zone sécurisée a été restreint aux rues Bronson, à l'ouest, jusqu'à la promenade Queen-Elizabeth, à l'est, et du parlement au nord jusqu'à l’avenue Laurier, au sud.

Les policiers promettent de réduire encore plus le périmètre, si la situation s’améliore au centre-ville, mais avertissent que cela ne se ferait pas prématurément ni au détriment de la sécurité des résidents et des commerçants.