Tous les partis à Queen's Park ont vivement condamné l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, jeudi matin. Les chefs ont tous réclamé une désescalade de la violence et un retrait des troupes russes en territoire ukrainien.

Le premier ministre Doug Ford a d’emblée comparé la violente attaque de la nuit dernière aux événements du 28 juin 1914 et du 1er septembre 1939, soit le déclenchement des guerres mondiales, des dates qui ont marqué l’histoire. Nous prions que le 24 février 2022 ne sera pas la prochaine date , a-t-il déclaré.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Doug Ford a qualifié le président russe Vladimir Poutine de despote et de voyou pour avoir déclenché une guerre d’agression contre une nation souveraine. Il a consacré le reste de son allocution aux liens profonds entre le Canada et l’Ukraine, où il a notamment souligné l’apport économique, culturel et scientifique des Ukrainiens qui se sont établis au pays.

« Le Canada n'hésitera jamais à s'opposer à la tyrannie. Le Canada n'hésitera jamais à défendre la démocratie. Le Canada ne faiblira jamais dans son appui à l'Ukraine. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l’Ontario

La cheffe de l'opposition officielle, la néo-démocrate Andrea Horwath, a elle aussi dénoncé cette attaque non provoquée par la fédération russe.

Nous demandons une solution diplomatique et une désescalade immédiate des actions militaires , a-t-elle lancé. Elle exhorte le premier ministre Justin Trudeau et son gouvernement de s'assurer que nous accueillions les réfugiés ukrainiens, s'engager à travailler pour réunifier les familles et fournir une aide humanitaire.

Mme Horwath a terminé son discours en prononçant quelques mots en ukrainien : Nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien.

Le député libéral John Fraser a comparé la situation en Ukraine aux blocages des dernières semaines à Ottawa et ailleurs en Ontario. Ce n’est pas aussi mauvais, pas aussi dangereux. Mais nous avons vu comment la haine, la colère et la division peuvent déchirer les sociétés , a-t-il affirmé en Chambre.

L’Ontario prêt à accueillir des réfugiés ukrainiens

Le ministre ontarien du Travail Monte McNaughton, responsable également du portefeuille de l’immigration, a indiqué avoir discuté avec son homologue fédéral Sean Fraser afin de soutenir tous efforts visant à accueillir des familles fuyant l’Ukraine.

« L'Ontario est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour accueillir ceux qui fuient cette crise. » — Une citation de Monte McNaughton, ministre du Travail de l’Ontario

Je condamne l’invasion non provoquée par la Russie. Nous devons et nous allons défendre la liberté, la démocratie et une Ukraine libre , a affirmé le ministre, lors d'un événement.

Plusieurs députés de l’Assemblée législative de l’Ontario ont partagé de tels propos dans les médias sociaux.