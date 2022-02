56 hospitalisations et 2 décès de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Deux personnes de plus sont décédées au cours des dernières 24 heures après avoir contracté le virus dans la région, pour un total de 339 depuis le début de la pandémie.

Parmi les hospitalisations, le bilan quotidien publié par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) fait aussi état de quatre personnes présentement hospitalisées aux soins intensifs dans des hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les données des hospitalisations comprennent aussi les personnes guéries de la COVID-19, mais qui occupent toujours un lit à l'hôpital.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CiUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean comptabilise 774 cas actifs, jeudi. De plus, 64 nouveaux cas ont été déclarés par un test PCR et 28 cas ont été autodéclarés.

Au Québec, le nombre d’hospitalisations se situe à 1604, ce qui représente une diminution de 68 par rapport à la veille. La santé publique enregistre 28 décès supplémentaires et 1517 nouveaux cas déclarés par un test PCR.