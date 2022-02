La N.-É. recommence les tests PCR pour confirmer une infection à la COVID-19

La Nouvelle-Écosse continue de voir une baisse des nouveaux cas de COVID-19 et le laboratoire de microbiologie de Santé Nouvelle-Écosse peut de nouveau offrir les tests PCR de confirmation pour ceux dont le test d'antigène rapide COVID-19 est positif.

Les gens qui reçoivent un résultat positif pour une infection à la Covid-19 lors d'un test antigénique rapide peuvent désormais choisir de s'isoler ou d'obtenir un test PCR de confirmation.

Si le test PCR de confirmation est négatif, ils ne sont pas tenus de s'isoler et peuvent reprendre leurs activités normales. Pourvu qu'ils ne présentent aucun symptôme et qu'ils n'ont pas de fièvre depuis au moins 24 heures.

Si leur test PCR de confirmation est positif, ils doivent s'isoler conformément aux directives de la santé publique.

Santé Nouvelle-Écosse dit que cette option de confirmation va réduire les situations dans lesquelles les gens s'isolent alors qu'ils n'en ont pas besoin.

Les tests de confirmation en laboratoires ont été suspendus en décembre durant la vague du variant d'Omicron parce que le taux d’infection a mené à des demandes trop élevées.

Santé Nouvelle-Écosse s’attend à ce que le retour des ttest de confirmation entraîne un nombre plus élevé de cas signalés parce que les cas rapportés sont basés sur les tests PCR et non les tests rapides.

Pour passer un test de confirmation en laboratoire, il faut s’inscrire en ligne ou appeler le 811.