Le Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles est annulé

C’est probablement la plus difficile des décisions qu’on a prises , dit le président du comité organisateur du Tournoi de volleyball Orange de Sept-Îles, Jeannot Vich.

Il explique qu’avec le manque de bénévoles et la présence incertaine de plusieurs des commanditaires cette année [...] même avec les relâchements des mesures sanitaires, le tournoi, qui devait avoir lieu fin avril, c’est extrêmement difficile, sinon impossible, de garder la qualité et l’ampleur auxquels ils s’attendent de l’évènement .

« On ne veut surtout pas dégrader notre qualité d’évènement. » — Une citation de Jeannot Vich, président du comité organisateur du Tournoi de volleyball Orange de Sept-Îles

Jeannot Vich, président du comité organisateur du Tournoi de volleyball Orange de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Kim Bergeron

Le président du comité organisateur mentionne quelques exemples quant à la diminution de la qualité .

Le samedi soir, on engage des groupes de musique qui viennent de Montréal et de Québec. S’il y a un cas de COVID-19 qui se présente parmi l’un des membres, on est obligé d’annuler le spectacle. Aussi, si notre DJ attrape la COVID, on n’a pas de DJ, il faut avoir un plan B , affirme-t-il.

Jeannot Vich donne aussi quelques autres raisons pour cette annulation, notamment le peu de temps qu’il reste pour organiser l’évènement.

Le tournoi est dans un peu plus mois. Nous, à pareille date, dans les années normales, on serait en train de commencer à travailler sur un horaire. Dans l’horaire, on parle d’environ 450 équipes et de 1000-1200 matchs , constate-t-il.

Le comité organisateur de la compétition se tourne aussi vers la préparation de la prochaine édition. On est mieux de prendre un pas de recul et de frapper fort l’année prochaine , ajoute M. Vich.

On démarre la machine en septembre pour le mois de mai 2023 , lance M. Vich. Selon le communiqué de presse des organisateurs, le prochain tournoi doit avoir lieu du 4 au 7 mai 2023.

D’ici l’année prochaine, Jeannot Vich invite les joueurs de volleyball à tout de même pratiquer le sport. Des tournois locaux, il va y en avoir probablement plus, ça va redémarrer. Pour les gens de Sept-Îles et les environs, l’important, c’est de reprendre plaisir à jouer au volleyball de façon participative , dit-il.

M. Vich espère que les commanditaires seront au rendez-vous l’année prochaine. Nos gros partenaires présents majeurs sont encore présents, dont l’aluminerie Alouette, mais on a besoin de plusieurs partenaires de services. On a un tour de roue à faire pour 2023 , lance-t-il.

Il ajoute que les organisateurs sont à la recherche active d’environ 300 partenaires et bénévoles . On va probablement partir une campagne de sensibilisation pour aller chercher des gens qui sont intéressés à embarquer avec nous , raconte le président du comité organisateur.

En 2019, le Tournoi avait battu un record de popularité, avec plus de 3000 participants.