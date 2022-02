David Cronenberg remporte le prix Clyde Gilmour des critiques de cinéma de Toronto

Cet honneur permet au scénariste et réalisateur de Crash d'offrir 50 000 $ en services de production à un autre cinéaste de son choix. Selon la Association des critiques de films de Toronto TFCA , David Cronenberg dévoilera son choix dans les jours à venir.

Le prix récompense une personnalité canadienne de l'industrie cinématographique qui a apporté une contribution importante au cinéma canadien.

Le 22e film du réalisateur, Crimes of the Future , doit sortir plus tard cette année.

La Association des critiques de films de Toronto TFCA a également annoncé que le cinéaste bispirituel L'nu Bretten Hannam a remporté le prix Stella Artois Jay Scott de 10 000 $ pour un artiste émergent, avec le film Wildhood , qui a récemment été mis en nomination pour six Prix Écrans canadiens.

Par ailleurs, la critique de cinéma indépendante Rachel Ho, journaliste pour Exclaim!, That Shelf et POV Magazine, a remporté un prix destiné aux critiques de films en herbe.

Le premier prix de l'Association des critiques, le Prix Rogers du meilleur film canadien d'une valeur de 100 000 $, sera annoncé lors d'un dîner de gala à Toronto le 7 mars.