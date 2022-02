Jusqu’où va se rendre l’invasion de l’Ukraine?

L’attaque de la Russie envers l’Ukraine inquiète autant qu’elle désole Rémi Landry. L'ancien lieutenant-colonel dans les Forces armées canadiennes et professeur à l'École de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke soutient que c’est tout le système international actuel qui est bouleversé, et craint que cette attaque dégénère en conflit mondial.

Pour moi, il semble y avoir une certaine connivence entre la Chine et la Russie, mais ce qui est encore plus dangereux, c’est le système international qu’on a actuellement [qui est ébranlé]. Ce système, c’est le fait de reconnaître que les pays souverains sont souverains, et de faire que les pays souverains sont les seuls à décider de leur avenir , plaide-t-il.

« Je pensais que l'Europe avait dépassé la guerre pour atteindre ses objectifs. » — Une citation de Rémi Landry, ancien lieutenant-colonel et professeur à l'Université de Sherbrooke

Pour Rémi Landry, des attaques comme celles perpétrées par la Russie vont nécessairement mener à de nombreuses pertes de vies humaines et à de la destruction. Un non-sens à ses yeux, alors que les pays devraient plutôt travailler à trouver des solutions communes aux enjeux actuels, comme l’environnement.

Or, remarque-t-il, le président de la Russie, Vladimir Poutine, est complètement ailleurs. Ce que j’ai remarqué, comme beaucoup de spécialistes internationaux ont remarqué, c'est que le discours de M. Poutine semble très incohérent. Et on le voit dans les derniers mois, [la désinformation] s’est intensifiée avec des accusations qui finalement n’ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. C’est à se demander ce que M. Poutine veut réellement faire.

« Moi, ce que je vous dis, c’est que présentement, on ne peut plus faire confiance à M. Poutine. Tout ce qu’il a fait, c'est gagner du temps. » — Une citation de Rémi Landry, ancien lieutenant-colonel et professeur à l'Université de Sherbrooke

Est-ce que [M. Poutine] va se satisfaire de l'Ukraine? poursuit M. Landry. Est-ce qu’il va se satisfaire de la grande région du Donbass? Est-ce qu’il va arrêter à la frontière de l’Ukraine pour réaliser que les pays baltes aussi sont limitrophes à la Russie ? Ça va s'arrêter où exactement?

Autre point d’inquiétude : la Chine

La Chine semble aussi de connivence avec la Russie dans ce dossier, et cela inquiète particulièrement l’ancien militaire.

Selon moi, la Chine aurait dû aussi lors du Conseil de sécurité [de l’ONU] prendre parole et laisser entendre que ce qui se passait en Ukraine en ce moment était tout simplement inacceptable.

Mais la Chine, en parallèle, semble dire depuis plusieurs années aux pays limitrophes qui sont souverains que la mer de Chine lui appartient de manière historique, rappelle le spécialiste. Et c’est ce qu’ils font depuis plusieurs années, petit à petit, cherchant à prendre le contrôle des diverses îles en Chine.

Rémi Landry se demande même si la Chine pourrait adopter la même stratégie pour attaquer Taiwan.

Il y a un paquet de choses actuellement qui sont réellement inquiétantes. De voir surtout que le système international qu’on a depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale qui semblait tenir bon… certains semblent questionner ça , souligne-t-il.

Un point rassurant, selon lui : les pays d’Amérique, d’Europe, de l’OTAN et du reste du monde ont dénoncé presque à l’unisson cette déclaration de guerre.