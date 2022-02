Des Ukrainiens de la Saskatchewan inquiets pour leurs proches

Iryna Matsiuk, une habitante de Saskatoon, affirme être particulièrement troublée par les risques que courent les membres de sa famille en Ukraine.

Sa sœur habite la capitale de l’Ukraine, Kiev, alors que sa mère et sa grand-mère habitent la région de Volyn.

Dans une entrevue accordée à CBC mercredi avant l’invasion officielle de la Russie en Ukraine, Iryna Matsiuk explique que la situation s’est empirée au cours des derniers jours en Ukraine.

Elle ajoute que plusieurs familles qu’elle connaît là-bas se préparent déjà au pire scénario, c’est-à-dire à l’occupation militaire russe en Ukraine.

Iryna Matsiuk s'avoue impuissante face à cette situation.

« D’un côté, nous sommes vraiment inquiets de ce qui va arriver aux membres de nos familles là-bas et pour l’Ukraine en général. Mais d’un autre côté, que pouvons-nous faire vu qu’on est en Saskatchewan? »

Le congrès ukrainien canadien tente pour sa part de soutenir les Ukrainiens de la Saskatchewan en organisant des manifestations de sensibilisation ainsi qu’en combattant la désinformation concernant la situation en Ukraine.

Oleg Kougiya, un Russe qui habite à Saskatoon depuis 2007 , affirme être contre la guerre entre les deux pays.

« Si on doit avoir des discussions, qu’on ait des discussions. Ces deux pays ne doivent pas faire la guerre et sacrifier leurs jeunes. Sacrifier leurs citoyens, leur santé et leur sécurité pour des buts politiques est inacceptable. »