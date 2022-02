La vérificatrice générale de Saguenay avait prévu son départ à la retraite

La retraite de Sylvie Jean sera officialisée lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal prévue pour 16 h jeudi après-midi. Elle oeuvrait depuis sept ans au bureau du vérificateur général. Au cours d’une entrevue accordée à Radio-Canada, elle a affirmé qu’elle n’avait reçu aucune pression pour quitter son poste.

Je voulais terminer mon mandat et assurer un suivi des dossiers. J’avais avisé que je quitterais mon poste au 30 avril , a-t-elle fait savoir.

Le rapport sur la STS a ébranlé les colonnes du temple et a mené à la suspension, avec solde, du directeur général de la STS, Jean-Luc Roberge. Dans la foulée du dépôt du rapport contenant 70 recommandations visant à améliorer la gestion et la gouvernance, la planification stratégique ainsi que la gestion et l’entretien du matériel roulant, le conseil d’administration a déclenché une enquête. Un procureur et un conseiller-expert se pencheront sur les mécanismes de gestion de la STS, qui bénéficie d’un budget annuel de 25 millions de dollars, dont la moitié provient des coffres de la Ville.

Sylvie Jean reconnaît qu’il s’agissait d’un mandat immense et complexe, et part avec le sentiment du devoir accompli.

Je pense que j’ai touché des points avec le rapport sur la STS. Normalement, les rapports ne restent jamais lettre morte. Maintenant, ce n’est plus dans mes mains , poursuit-elle.

Successeur

Il appartient à la Ville de dénicher un successeur à la vérificatrice générale sortante. Il s’agira d’un processus complexe, selon la principale intéressée, dans un contexte où la main-d’œuvre se fait rare.

Pour ce qui est de la transition, ça ne m’appartient pas. C’est plus une décision de la Ville que la mienne , dit-elle.

Des critiques de Julie Dufour

Ex-directrice de l’approvisionnement à la Ville, Sylvie Jean a joint le bureau du vérificateur général de Saguenay en 2015 à titre d’adjointe à l’ancienne vérificatrice Rina Zampieri. Cette nomination avait été vivement critiquée à l’époque par Julie Dufour, qui était alors conseillère municipale dans le secteur de Shipshaw. Elle estimait qu’à titre de gestionnaire de tous les processus d’appel d’offres, Sylvie Jean se retrouverait à vérifier le travail qu’elle avait elle-même accompli. Elle en avait aussi contre le fait qu’aucun appel de candidatures n’avait été publié pour ce nouveau poste.

Julie Dufour avait également engagé un processus judiciaire en 2016 pour contester la légalité du contrat d’embauche de Mme Zampieri, ce qui avait mené à la démission de celle-ci. L’ex-vérificateur général Alain Girard avait ensuite été nommé pour un mandat intérimaire de six mois. L’ex-vérificateur général de la Ville de Québec, François Gagnon, avait par la suite été désigné par le ministère des Affaires municipales du Québec, avant l’accession de Sylvie Jean au poste de vérificatrice générale en 2018.