L’Université Laurentienne transmet des millions de documents à Queen’s Park

Le nouveau président par intérim du conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne, Jeff Bangs, confirme en entrevue à Radio-Canada que l'établissement a déjà transmis plus de trois millions de documents au comité permanent des comptes publics de Queen's Park.

L'Université se conforme ainsi, ajoute M. Bangs, à la décision rendue en janvier par le juge en chef de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, Geoffey Morawetz.

Ce dernier a tranché que l'Université devait livrer de nombreux documents administratifs — dont des courriels — qu'avait exigés l'Assemblée législative de l'Ontario avec un mandat de comparution.

La décision du juge nous a donné de la clarté sur les documents qui peuvent et doivent être transmis. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé très dur à la Laurentienne avec des experts en gestion de données pour séparer les documents conformément à la décision du juge , explique M. Bangs.

Il assure d'ailleurs que les quelques centaines de milliers de documents qui restent à trier seront transmis à l'Assemblée législative dans les prochaines semaines.

M. Bangs a comparu mercredi dans une session à huis clos devant le comité permanent des comptes publics pour parler des étapes à suivre pour livrer le reste des documents.

L'Université Laurentienne s'est déclarée insolvable le 1er février. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Le juge Morawetz a toutefois suspendu partiellement le mandat de comparution, décidant que l'Université Laurentienne n'était pas tenue, pour l'instant, de soumettre des correspondances entre l'établissement postsecondaire et le ministère des Collèges et Universités.

Celle-ci sont couvertes par une ordonnance de non-divulgation de la Cour supérieure de justice depuis début de la restructuration.

L'Université n'est pas non plus, pour l'instant, dans l'obligation de transmettre aux élus provinciaux les documents de médiation avec le syndicat des professeurs, a tranché le juge Morawetz en janvier.

Une audience doit avoir lieu bientôt pour décider de la capacité des députés à exiger ces documents, et M. Bangs confirme que l'Université ne les soumettra pas pour l'instant.

C'est un nombre très très petit de documents [qu'on va garder pour l'instant] en comparaison avec les millions de documents et de courriels sollicités et la décision appartient au juge et pas à nous.

Mandatée par le comité des comptes publics en avril 2021 pour enquêter sur les finances de l'Université Laurentienne, la vérificatrice générale de l'Ontario, Bonnie Lysyk, avait tenté elle-même d'obtenir des documents administratifs couvrant la période comprise entre 2010 à 2020.

La vérificatrice générale de l'Ontario, Bonnie Lysyk. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

N'ayant pas de succès au départ, elle s'est ensuite tournée vers la justice, mais a été déboutée en janvier.

Le comité permanent des comptes publics compte transmettre les documents qu'il reçoit de la Laurentienne au bureau de Mme Lysyk pour qu'il les passe au peigne fin.

Changement de ton

La députée provinciale de Sudbury, France Gélinas, qui est aussi membre du comité permanent des comptes publics, estime que l'Université démontre un changement de ton , après avoir résisté à se plier aux exigences de la vérificatrice générale de l'Ontario, Bonnie Lysyk, et des élus au cours des derniers mois.

« C'est un changement de ton, le jour et la nuit. Ils [les administrateurs de l'Université Laurentienne] comprennent le but ultime du comité des comptes publics. C'est de faire la lumière sur ce qui s'est passé, de donner des réponses à toutes les questions que l'on a, nous qui vivons à Sudbury et dans le Nord-Est de l'Ontario par rapport à la Laurentienne et eux aussi veulent ça. » — Une citation de France Gélinas, députée provinciale de Sudbury

Mme Gélinas estime que l'Université reconnaît [maintenant] la valeur [du fait ] qu'une tierce partie indépendante mette en lumière ce qui s'est passé pour venir à bout de tourner la page et de regagner la confiance.

Un rapport écrit devrait être prêt dans les prochaines semaines, deux mois au maximum , selon Mme Gélinas.

France Gélinas, députée provinciale de Nickel Belt Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

L'Université Laurentienne a déclaré son insolvabilité le 1er février 2021 et s'est placée à l'abri de ses créanciers.

L'établissement a supprimé plus de 69 programmes dont 28 en français et a licencié une centaine de professeurs. Il restera à l'abri de ses créanciers au moins jusqu'au 31 mai.