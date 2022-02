Des fouilles dans une maison de Lévis 14 ans après la disparition de Marilyn Bergeron

Tout indique que les enquêteurs auraient obtenu de nouveaux renseignements les ayant menés vers une maison du chemin Du Sault, dans le secteur de Saint-Romuald, située à un kilomètre et demi du café où Marilyn Bergeron a été aperçue pour la dernière fois en 2008.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) qui mène l'enquête ne veut pas confirmer le lien entre les fouilles et le dossier de Marilyn Bergeron. Par contre, la famille a été rencontrée par les policiers mercredi matin afin qu'elle soit avisée de la tenue d'une opération à Lévis.

Pour faire des fouilles comme celles-là, ça prend un mandat. Quand on a un mandat, je pense que c'est criminel , a indiqué Andrée Béchard lorsque contactée mercredi par Radio-Canada.

Selon nos informations, des enquêteurs du SPVQ concentrent leurs efforts depuis hier matin dans le vide sanitaire de la résidence fouillée.

Présents sur les lieux durant la majeure partie de la journée hier, les policiers sortaient constamment de la résidence avec des chaudières remplies de terre et de gravier, a constaté Radio-Canada. D'autres objets comme des meubles ont également été saisis.

La résidence fouillée appartient à Yvan Côté, selon le rôle d'évaluation de la Ville de Lévis.

Yvan Côté réside par contre à Cookshire-Eaton, près de Sherbrooke en Estrie. Rejoint par Radio-Canada, il confirme que le sous-sol de cette maison ancestrale est un vide sanitaire en gravier. Son frère Yvon et lui ont hérité de cette maison familiale, souligne-t-il.

Ce possible développement à l'enquête survient une semaine après qu'un poste de commandement du SPVQ ait été installé dans ce secteur afin d'obtenir de nouvelles informations.

On est très bouleversé. Ce qui fait peur, c'est que c'est proche du secteur où elle a été vue la dernière fois , a raconté mercredi Andrée Béchard.

Marilyn Bergeron a été vue pour la dernière fois le 17 février 2008 en fin d'après-midi. Elle a fait une transaction avec une carte de crédit à l'ancien Café Dépôt de Saint-Romuald. Selon le dernier témoin à l'avoir vue, elle était seule à ce moment.

Marilyn Bergeron venait de fuir Montréal pour se réfugier chez ses parents quand elle a quitté le domicile familial pour prendre une marche. Elle n'est jamais revenue.

Il est temps de révéler ce que vous savez. Sinon, cela risque de les suivre tout au long de leur vie. Est-ce qu’au fond vous en serez plus heureux? , a lancé Andrée Béchard la semaine dernière, lors de la mise en place du poste de commandement.

« On aurait dit qu’elle était en choc post-traumatique, et on n’a plus de nouvelles de notre fille, donc il s’est passé quelque chose d’assez grave dans sa vie. »