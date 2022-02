Galle verruqueuse : le temps presse pour les agriculteurs de l’Î.-P.-É.

Les producteurs insulaires n’ont plus accès au marché américain depuis la fin de novembre 2021, à la suite de la découverte de la galle verruqueuse dans deux champs de la province.

Le producteur Boyd Rose affirme qu’il est inimaginable de ne toujours pas avoir de réponse à ses questions. Il souligne que les producteurs doivent prendre des décisions au sujet des semences et du nombre de pommes de terre à détruire. C’est plus que frustrant , s'exclame-t-il.

La reprise des exportations à Porto Rico a été annoncée il y a environ deux semaines.

Quant à une reprise des exportations dans l’ensemble des États-Unis, la ministre de l’Agriculture du Canada, Marie-Claude Bibeau, explique que les autorités américaines pourraient terminer leur évaluation du risque et prendre une décision d’ici le 10 mars.

Mme Bibeau dit espérer que les données fournies par le Canada et que les mesures sanitaires en place mèneront les autorités américaines à rouvrir leur marché tout entier aux pommes de terre insulaires.

Une date importante pour les producteurs approche

Les producteurs de la province ont jusqu'à la fin de février pour détruire leurs pommes de terre non vendues à cause de l'interdiction des exportations aux États-Unis et être admissibles à une aide financière gouvernementale pour ces pertes.

Les autorités américaines pourraient prendre une décision d'ici le 10 mars, selon la ministre de l’Agriculture du Canada, Marie-Claude Bibeau. Photo : Radio-Canada

Bien des producteurs ne savent toujours pas que faire de leur stock entreposé à l’approche de cette date, explique Greg Donald, directeur général de l’Office de la pomme de terre de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les producteurs doivent aussi déterminer combien de pommes de terre ils devraient semer en avril, ce qui est difficile quand ils ne savent pas s’ils pourront en vendre ou non aux États-Unis. M. Donald souligne que les coûts de production ont augmenté de plus de 20 % et qu’il importe donc de ne pas semer plus de patates qu’on peut en vendre.

Boyd Rose se demande s’il devrait chercher ou non un autre marché pour ses pommes de terre.

Ottawa ne compte pas prendre une position plus agressive

Greg Donald estime que le gouvernement canadien devrait agir d’une façon plus agressive si les autorités américaines ne prennent pas leur décision d’ici la semaine prochaine. Il propose d’en faire une négociation commerciale et d’envisager une interdiction des pommes de terre américaines au Canada.

Le gouvernement du Canada ne compte pas s’avancer sur une voie de ce genre, selon la ministre Bibeau. Elle explique que les négociations commerciales ne sont jamais faciles ni rapides.

Le meilleur moyen de résoudre le problème, selon elle, est de s’y prendre une étape à la fois avec des discussions techniques et des données scientifiques.