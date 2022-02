La campagne de vaccination contre la COVID-19 est au ralenti en Saskatchewan

L’administration des première et seconde doses de ces vaccins se fait de plus en plus rare au cours des dernières semaines dans la province.

Les doses de rappel administrées sont aussi en chute libre.

Des données de Santé Canada datant du 13 février démontrent que seules 466,787 personnes en Saskatchewan avaient reçu leur dose de rappel.

Cela représente 42,17 % de la population admissible à recevoir une troisième ou une quatrième dose du vaccin alors que la moyenne nationale s’élève à 46,32 %.

Le gouvernement provincial pointé du doigt

Selon l'épidémiologiste et professeur à la Faculté de médecine de l’Université de la Saskatchewan, le Dr Nazeem Muhajarine, il y a deux raisons qui expliquent cette tendance à la baisse dans la progression de la vaccination en Saskatchewan.

Il affirme que ceci est dû aux propos du premier ministre Scott Moe qui avait avancé que la vaccination contre la COVID-19 ne réduit pas le risque de transmission de la maladie.

Le Dr Nazeem Muhajarine croit aussi que le fait que la province a délaissé la preuve vaccinale depuis le 14 février dernier a contribué à cette baisse.

Il se dit inquiet de cette tendance car selon lui, plus de personnes sont plus vulnérables à développer des symptômes graves liés à la COVID-19 .

« Nous devons trouver des solutions plus spécifiques pour encourager les gens à se faire vacciner, tout en se basant sur des informations scientifiques. » — Une citation de Dr Nazeem Muhajarine,épidémiologiste et professeur à la faculté de médecine de l’Université de la Saskatchewan

Le Dr Nazeem Muhajarine croit que la province devrait redoubler ses efforts pour encourager la vaccination, surtout parmi les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Il demande aussi que le gouvernement provincial fasse preuve de plus de transparence en ce qui concerne les chiffres liés à la vaccination en Saskatchewan.

Avec les informations d'Alexander Quon