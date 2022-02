100 jours de règne de Julie Dufour : l’ERD se montre critique

Seul élu de son parti lors des dernières élections, le conseiller du district #11, qui agit comme chef intérimaire de la formation politique à la suite de la démission de Josée Néron, croit que le panier des réalisations ou des projets est loin d’être rempli après 100 jours de règne.

Un budget adopté sur fond de division et un plan triennal d’investissement en immobilisation (PTI) qui se fait toujours attendre, voilà comment a commencé le mandat de Mme Dufour alors qu’elle avait devant elle, une machine municipale bien huilée. En maintenant son engagement de geler les taxes, la nouvelle mairesse s’est privée de revenus de quelques millions de dollars pour 2022 alors que l’on connaît très bien la situation financière de la ville. C’est de l’argent qui ne reviendra jamais dans les années à venir , a soulevé Marc Bouchard, dans un communiqué diffusé jeudi.

Marc Bouchard revient également sur l’engagement du Julie Dufour d’attirer 10 000 nouveaux résidents à Saguenay au cours des 10 prochaines années. Il croit que ce plan tarde à se matérialiser.

Comité de liaison économique

Le conseiller de l’ERD remet en question la pertinence de créer un comité de liaison économique, une annonce récemment livrée par le cabinet de Julie Dufour.

Le conseiller municipal Marc Bouchard a été réélu pour un deuxième mandat dans le district 11 à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Pourquoi devons-nous embaucher des ressources externes alors que nous avons à l’interne du personnel compétent qui peut veiller à la tâche? , se questionne Marc Bouchard, faisant référence à la mission de la société de développement économique Promotion Saguenay, financée à hauteur de près de 10 millions de dollars annuellement par la Ville.

C’est d’ailleurs l’un des directeurs de Promotion Saguenay et ex-directeur de l’arrondissement de Chicoutimi, André Martin, qui oeuvrera au comité. Il sera épaulé par Frédéric Labrecque, qui détient un commerce à Jonquière et qui a agi comme directeur intérimaire au cabinet de la mairesse après son élection le 7 novembre.

« Pendant ce temps, la mairie a annoncé une hausse des tarifs pour certains services de la ville comme les arénas et la natation. Et ensuite, Mme Dufour a tenté d’expliquer qu’il y avait eu une mauvaise communication et que la hausse prévue serait retirée pour les heures de glace. Un pas de recul pour l’administration en place. » — Une citation de Marc Bouchard, conseiller désigné, Équipe du renouveau démocratique

Un recul pour la démocratie

La décision de ramener les séances du conseil municipal le midi sur la base d’un projet pilote de trois mois est considérée comme un recul pour la démocratie .

On pourrait penser que certains ne désirent pas entendre les récriminations et les questions des citoyens , pointe Marc Bouchard, qui croit que le début du mandat de Julie Dufour a été assombri par la rupture des négociations avec les employés cols blancs et l’embauche d’un procureur et d’un conseiller expert en gestion des ressources humaines pour dénouer l’impasse.

En 2017, nous avons dû mettre en place un comité de transition nécessaire après 20 ans de règne et nous avons dû régler des dossiers de certains fonctionnaires. En novembre 2021, la machine était prête à opérer. J’ai bien hâte de voir les résultats, qui sont attendus , termine le conseiller désigné.