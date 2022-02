L’Ukraine subit une attaque russe tous azimuts

La Russie a attaqué l'Ukraine de façon lâche et suicidaire comme le faisait l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale , a-t-il déclaré au cours d'un briefing retransmis sur Facebook, avant d'exhorter les Ukrainiens à rejoindre les unités de défense territoriale.

« Ceux qui ont une expérience de combat et sont aptes à rejoindre la défense de l'Ukraine doivent se présenter aux centres de recrutement du ministère de l'Intérieur. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

La Russie a emprunté une voie diabolique, l'Ukraine se défend et ne va pas abandonner sa liberté, peu importe ce que Moscou en pense , a encore dit le président du pays devenu indépendant il y a plus de 30 ans, dans la foulée de l'effondrement de l'Union soviétique.

Des gens attendent l'autobus à Kiev, dans l'espoir d'évacuer la ville. Photo : Getty Images / Pierre Crom

Le président russe Vladimir Poutine a déclenché jeudi une invasion de l'Ukraine, avec entrée de forces terrestres à partir de plusieurs axes et de multiples frappes aériennes, notamment aux abords de la capitale, Kiev, à Kharkiv m dans l'est, et dans les villes portuaires de Marioupol et à Odessa, situées respectivement le long de la mer Noire et de la mer d'Azov.

Selon les premières informations disponibles, l'armée russe, qui a massé plus de 150 000 troupes près des frontières ukrainiennes au fil des derniers mois, est entrée en Ukraine par le territoire russe, à l'est, et bélarusse, au nord, et des débarquements ont eu lieu sur les côtes des mers Noire et d'Azov.

L'attaque déborde donc largement le territoire des provinces de Donetsk et Louhansk, en partie aux mains de séparatistes prorusses depuis 2014, et dont la Russie a reconnu l'indépendance plus tôt cette semaine. Moscou avait annoncé son intention d'y déployer des forces de maintien de la paix .

De violents affrontements armés le long de la frontière

Un conseiller du président Zelensky affirme que les forces ukrainiennes combattent l'armée russe sur presque toute la frontière russo-ukrainienne et de violents affrontements sont en cours dans les régions de Soumy, Kharkiv, Kherson, Odessa et en banlieue de Kiev.

Il dit redouter que des forces russes soient parachutées sur son territoire dans le but de pénétrer dans le quartier gouvernemental à Kiev.

Dans la capitale, où des explosions sont entendues, des résidents tentent de fuir la ville, que ce soit par autobus et par voie terrestre, créant des bouchons de circulation monstres. De longues files d'attente se forment devant les guichets automatiques et dans les épiceries.

Des Ukrainiens forment une longue file devant un guichet automatique à Lviv, dans l'ouest du pays. Photo : Getty Images / AFP/YURIY DYACHYSHYN

Selon les autorités ukrainiennes, des hélicoptères russes ont attaqué jeudi l'aéroport militaire de Gostomel, à quelques kilomètres au nord-ouest de la capitale, et trois d'entre eux ont été abattus. L'armée ukrainienne confirme que l'armée russe tente de prendre le contrôle de l'aéroport.

Selon les gardes-frontières ukrainiens, des unités militaires russes ont pénétré dans la province de Kiev à partir du Bélarus pour mener une attaque avec des missiles Grad sur des cibles militaires. L'incursion a eu lieu par le poste de contrôle Vilcha, à 150 km environ au nord de la capitale.

Des Ukrainiens de Kharkiv tentent de faire des provisions dans la foulée de l'attaque de l'armée russe. Photo : Getty Images / AFP/SERGEY BOBOK

L'Associated Press dit avoir confirmé l'authenticité d'une vidéo montrant des véhicules militaires russes entrant dans le nord de l'Ukraine, depuis le Bélarus, et dans le sud, depuis la Crimée, annexée par la Russie en 2014. Des journalistes de l'agence ont vu ou confirmé des explosions à Kiev, à Marioupol et à Kharkiv.

À l'extérieur de Marioupol, non loin d'une ligne de front, une colonne de blindés ukrainiens a été aperçue le long d'une route. Des soldats ukrainiens prenaient place autour des tourelles, souriants, et faisant le V de la victoire à des automobilistes circulant en sens contraire qui les saluaient en klaxonnant.

Les militaires ukrainiens étaient sur le qui-vive jeudi dans la région de Louhansk après que le président russe Vladimir Poutine eut déclaré la guerre. Photo : AFP / ANATOLII STEPANOV

Le ministère russe de la Défense, cité par l'agence TASS, a affirmé qu'elle utilise des armes de haute précision pour attaquer les infrastructures militaires, les installations de défense aérienne, les aérodromes militaires et l'aviation des forces armées ukrainiennes .

En matinée jeudi, l'armée russe a annoncé que les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine qu'elle assiste ont réalisé des gains territoriaux face à l'armée ukrainienne.

Le Service fédéral de sécurité russe, le FSB, a déclaré de son côté que les gardes-frontières ukrainiens avaient abandonné toutes leurs positions à la frontière russo-ukrainienne, rapporte l'agence russe Interfax.

Des Ukrainiens voulant quitter Kiev se sont retrouvés coincés dans des bouchons de circulation. Photo : Getty Images / AFP/GENYA SAVILOV

Le premier bilan fourni par les autorités ukrainiennes dans les heures suivant l'attaque faisait état de plus de 50 morts, dont plus de 20 civils.