Des artistes visuels de l’Acadie dans une revue distribuée partout au Canada

L’un des lancements de la revue, prévus un peu partout à travers le pays, s’est déroulé mercredi au Centre culturel Aberdeen de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Lorsque l’on feuillette la revue FR, on retrouve des portfolios et des entrevues avec des artistes qui travaillent entre autres dans les domaines de l’art visuel, de l’art médiatique et de la performance.

L'artiste multidisciplinaire originaire de Moncton au Nouveau-Brunswick, Stefan St-Laurent, a assuré la direction artistique de la revue FR. Photo : gracieuseté de Stefan St-Laurent

On voulait faire un genre de document qu’on pourrait partager avec des directeurs de musées, des commissaires, des critiques d’art , explique le directeur artistique de la revue FR, Stefan St-Laurent.

Selon lui, ce genre de revue plutôt rare à l’extérieur du Québec, vise à faire connaître des artistes francophones et à leur permettre de se faire de nouveaux contacts.

La revue circule partout au Canada et même à l’international. Donc nous on veut que ça donne des avancées pour leurs carrières , précise-t-il.

Des Acadiens parmi les artistes choisis

La revue FR met en lumière plus d'une vingtaine d'artistes du Canada, dont plusieurs du Nouveau-Brunswick. On y retrouve la photographe Annie France Noël, la danseuse Roxanne Dupuis et les artistes visuels Mario Doucette, Rémi Belliveau, Emilie Grace Lavoie et Elise Anne LaPlante.

L'artiste visuelle d'Edmundston au Nouveau-Brunswick, Emilie Grace Lavoie. Photo : Karine Lavoie

Dans le cas d’Emilie Grace Lavoie, on peut admirer un survol de son portfolio avec sa biographie, mais aussi des images pour que les gens puissent se familiariser avec sa pratique, qui consiste surtout à de la sculpture et de la céramique.

« Je trouve que c’est une belle visibilité et c’est aussi une façon pour nous d’avoir une place dans la francophonie canadienne. » — Une citation de Emilie Grace Lavoie, artiste visuelle

D’autres lancements de la revue sont prévus un peu partout au Canada, comme à Vancouver et Toronto.

C’est un outil indispensable pour les gens qui s’intéressent aux arts visuels en Acadie et aussi dans la francophonie canadienne. C’est un catalogue quasiment pour faire des acquisitions d'œuvres pour chez soi , ajoute Stefan St-Laurent.

La revue est disponible gratuitement dans certaines galeries d’art de Moncton.