Le Venturi de Saguenay s’attend à une saison normale

Le directeur général du club, Maxime Pepin-Larocque, est gonflé à bloc et croit que les joueurs seront présents en grand nombre cet été en raison du déconfinement et de l’absence de règles sanitaires limitant le jeu à l’extérieur.

On peut espérer une saison normale. On n’a reçu aucune mention pour des mesures spéciales , s’est réjoui le DG, au cours d’une entrevue accordée à Frédéric Tremblay, animateur de l’émission matinale C’est jamais pareil.

L’an dernier, en raison de la crise sanitaire, le club espérait recevoir 1600 inscriptions sur une capacité de 2000. Les attentes ont été largement dépassées avec 2100 adeptes du ballon rond. Le Venturi souhaite à nouveau franchir le cap des 2000 joueurs cette année.

On a gagné beaucoup de nouveaux joueurs malgré la pandémie. Les sports hivernaux ont mangé la claque. Plusieurs ont essayé le soccer parce qu’il n’y avait pas grand-chose […]. On se considère chanceux , observe Maxime Pepin-Larocque.

Entraîneurs et arbitres

La situation semble plus rose en ce qui a trait au recrutement d’entraîneurs et d’arbitres, un enjeu qui s’est avéré plutôt difficile au cours des dernières années.

Ça va quand même assez bien. Cette année, on voit bien qu’on s’en va vers la normalité. On se prépare à l’avance. Environ 70 % à 75 % de notre personnel technique et arbitral est déjà trouvé. Nos nouveaux arbitres et entraîneurs vont pouvoir profiter de formations en personne , ajoute le directeur général.

En guise de nouveauté cette année, le Venturi pourra profiter du savoir-faire d’un nouveau préparateur physique, en la personne de Philippe Gagné. Il dirigera une équipe de cinq personnes qui sillonneront les terrains dans le but de préparer des entraînements.

Stéphanie Therrien, ex-joueuse et entraîneuse et diplômée en Art et technologie des médias, agira pour sa part comme coordonnatrice aux communications et au marketing.

La saison estivale 2022 sera aussi un peu plus longue, puisqu’elle commencera plus tôt.

Un stade attendu

Au cours des prochains mois, le stade de soccer Saguenay sera inauguré. Le Venturi a bien hâte d’entrer dans sa nouvelle maison .

« J’y pense chaque jour. Le stade va tellement changer la donne. Tellement de problèmes vont être corrigés par ça. Il y a aura une amélioration exponentielle pour les concentrations sports études. » — Une citation de Maxime Pepin-Larocque, directeur général, Venturi de Saguenay

Les travaux de construction du complexe sportif par la firme Honco sont exécutés à 75 %. Les infrastructures seront livrées en juillet, mais le Venturi pense pouvoir s’y installer seulement vers la fin du mois d’août ou au début de septembre.