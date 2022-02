Les municipalités de la Nouvelle-Écosse font face à des pénuries de personnel

Un nouveau sondage de l'Association des administrateurs municipaux de la Nouvelle-Écosse suggère que les municipalités de la province ont du mal à recruter et à retenir des employés.

Et la deuxième plus grande municipalité de la province, la municipalité régionale du Cap-Breton, ne fait pas exception.

C'est un défi dans tous les domaines, du concierge ou du gardien, aux comptables agréés et aux ingénieurs , dit John MacKinnon, directeur général adjoint de la municipalité.

Il croit d'ailleurs que le problème ne va que s'aggraver lorsque les baby-boomers vont quitter le marché du travail. D'ici quelques années, au moins la moitié de nos 800 employés seront prêts à prendre leur retraite , dit-il.

John MacKinnon est également président de l'Association des administrateurs municipaux de la Nouvelle-Écosse, qui a récemment sondé ses membres sur leurs problèmes de manque de personnel.

35 des 49 municipalités de la Nouvelle-Écosse ont répondu jusqu'à présent, et parmi celles-ci, la grande majorité est confrontée aux mêmes problèmes que la municipalité régionale du Cap Breton.

Il semble y avoir une combinaison de facteurs qui contribuent aux problèmes, mais le principal d'entre eux est le vieillissement de la main-d'œuvre. 40 % des répondants au sondage citent le manque de logements abordables comme obstacle au recrutement, et 70 % disent qu'il y a simplement un manque de candidats qualifiés.

C’est surtout le cas pour les postes qui nécessitent une formation et une certification particulière, comme les inspecteurs en bâtiment, les mécaniciens de machinerie lourde et les opérateurs de services d'eau.

John MacKinnon croit que les municipalités devraient faire un meilleur travail pour aider les gens à comprendre les opportunités qui existent au sein du gouvernement municipal. Photo : CBC/Tom Ayers

Ceux qui ont besoin de cette éducation et de cette formation spécialisées, nous passons un sacré moment , dit John MacKinnon. Et ce qui se passe dans la province, c'est que les municipalités doivent faire preuve de créativité, et dans certains cas, nous constatons qu'elles partagent des agents du bâtiment.

La pandémie a également contribué au problème parce que certains programmes de formation et de certification ne sont pas offerts pour le moment.

Plusieurs solutions possibles

Le président de l'Association des administrateurs municipaux de la Nouvelle-Écosse reconnaît que payer des salaires compétitifs pourrait faire partie de la solution.

L'Association fait aussi appel à des écoles de formation, comme le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, pour voir comment elles peuvent aider à combler le déficit de compétences.

Mais John MacKinnon pense que les municipalités devraient également faire un meilleur travail pour aider les gens à comprendre les opportunités qui existent au sein du gouvernement municipal, y compris les services de police, la lutte contre les incendies, le déneigement et l'administration.

C’est pour ça que la municipalité du Cap-Breton prévoit d'organiser une foire en juin, où chacun des services de la municipalité pourra mettre en valeur ses offres d’emplois et les formations dont les candidats ont besoin pour espérer y accéder.

"Nous avons des emplois pour tout le monde", pense John MacKinnon. "Et je pense qu'il est important que nous commencions à mettre de l’avant le gouvernement municipal comme un bon endroit où travailler."