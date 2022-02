Occupation et santé mentale : la Ville d’Ottawa se penche sur les conséquences

Les gens ont subi de nombreux traumatismes et nous devons vraiment les soutenir sur le terrain , a affirmé le conseiller Shawn Menard, qui a vivement critiqué la réponse initiale de la police d’Ottawa.

La conseillère Cathy Curry a fait remarquer que le « décervelage », appelé gaslighting en anglais, perpétré par de nombreux Canadiens, ne fait qu’ajouter au sentiment d’abandon que ressentent de nombreux résidents d’Ottawa.

L’idée que les gens puissent penser que nous avons inventé tout ça, que [le mouvement] s’agissait d’amour, c’est vraiment bouleversant. Les gens auront besoin de gérer ce traumatisme.

Le conseiller, Shawn Menard (archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

L’impression de devenir fou

Pour Juan Sosa, qui habite dans un appartement sur la rue Queen, les samedis ont été les pires journées. Sans arrêt, des camions stationnés devant chez lui ont klaxonné jour et nuit.

Il a tenté de se couvrir les oreilles avec des écouteurs antibruit et de s’enfermer dans la salle de bain, mais cela n’a pas fonctionné. Je ne pouvais me cacher nulle part. J’avais vraiment l’impression de devenir fou.

Juan Sosa, résident d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Pour certains résidents du centre-ville qui devaient déjà composer avec des défis quant à leur santé mentale, ces trois semaines de bruits incessants ont eu pour effet de les pousser au bord du gouffre, psychologiquement et émotionnellement.

J’ai vu de mes propres yeux ce qui arrivait à mes patients , a raconté KJ Thomas, une travailleuse sociale au Centre de santé mentale Royal Ottawa, qui a participé aux visites à domicile pendant l’occupation.

« Ils étaient terrifiés. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. J’ai un patient qui a été poussé au sol, plusieurs se faisaient insulter. Ils avaient peur de quitter la maison. » — Une citation de KJ Thomas, travailleuse sociale, Centre de santé mentale Royal Ottawa

Selon elle, leur anxiété s'est intensifiée lorsqu'il est devenu évident que la police d'Ottawa avait elle-même du mal à contrôler la situation.

Nous constatons une forte augmentation des cas de dépression et d'anxiété, et cela peut être en grande partie liée à l'inconnu, ne pas savoir quelle était cette situation, ne pas savoir ce qu'elle allait devenir, les gens se sentant vraiment piégés et impuissants parce qu'ils ne savaient pas vers qui se tourner.

Selon KJ Thomas, le travail de son équipe sur le terrain était également entravé par l’occupation : Cela affectait vraiment la façon dont nous pouvions consacrer du temps de qualité à nos clients.

KJ Thomas et ses collègues ont également vu leur travail être entravé par les occupants. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les gens partent, la peur reste, selon une psychothérapeute

Une psychothérapeute certifiée en traumatisme clinique, Zahra Nafar, a constaté que ses patients ont souffert pendant cette occupation.

Parmi mes patients d’Ottawa, il n’y a pas une seule personne qui n’a pas eu de répercussions d’une manière ou d’une autre. Beaucoup d’entre eux ont ressenti de l’anxiété, certains présentent des symptômes de type syndrome de stress post-traumatique SSPT , a raconté elle qui dit aussi avoir été victime de harcèlement lorsqu’elle tentait de se rendre à son bureau de la rue Albert.

Zahra Nafar est psychothérapeute spécialisée en traumatologie clinique. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Malgré l’opération policière de la dernière fin de semaine qui a libéré le centre-ville, certains manifestants restent à proximité. Zahra Nafar a observé que la peur des citoyens est encore présente.

Ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas aller magasiner parce qu'ils sont inquiets. Même la partie logique de leur cerveau se dit : ''Ces gens sont partis'', mais la partie émotionnelle de leur cerveau leur dit toujours : ''Non, il y a toujours un danger. Vous n'êtes pas en sécurité’’.

En attendant une action policière, des résidents d'Ottawa avaient choisi de se faire entendre eux-mêmes (archives). Photo : Radio-Canada

Zahra Nafar a ajouté que pour les personnes qui ont subi un traumatisme dans le passé, cette peur est encore plus intense. Beaucoup d'entre eux ont des antécédents, et cela a aggravé leurs symptômes. Certains d'entre eux ont eu des crises de panique et d'anxiété, et d'autres ont eu des "flashbacks".

Certains résidents lui ont confié continuer à entendre des klaxons, et ce, même s’il n’y en a plus. Il faudra du temps aux gens et à notre communauté pour revenir à un point où nos réactions ne sont pas renforcées.

