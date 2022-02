Des enseignants en Ontario s’opposent à la fin du masque à l'école

La levée prématurée de l'obligation de porter le masque pourrait perturber davantage l'apprentissage en personne et avoir un impact négatif sur la santé et la sécurité des membres de la FEEO, des élèves et de leur famille , soutient le syndicat anglophone.

Le Québec a annoncé cette semaine que les élèves n'auraient plus à porter le masque en classe à partir du 7 ou du 14 mars, selon les régions.

En Ontario, le gouvernement Ford dit n'avoir pris aucune décision à ce sujet. Une porte-parole du ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, affirme que la province suivra les recommandations du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore. Ce dernier doit tenir son point de presse hebdomadaire sur la pandémie jeudi après-midi.

La Fédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario appelle le gouvernement à écouter la santé publique et la science.

« Les Ontariens méritent de la stabilité et de la sécurité, pas encore plus de chaos. » — Une citation de David Mastin, premier vice-président, Fédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario

L'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO) est plus nuancée.

« Nous ne pouvons pas émettre d'opinion sur la question comme ça ne concerne que le Québec, mais nous surveillerons les intentions du gouvernement ontarien sur cette question et sur les autres mesures de sécurité qui concernent les lieux de travail de nos membres de près, selon l'évolution de la situation et les recommandations des experts reconnus en la matière. » — Une citation de Rémi Sabourin, porte-parole de l'AEFO

La Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) dit espérer que le gouvernement va suivre la science et accorder la priorité à la santé et à la sécurité de tous les élèves et du personnel des écoles ontariennes .

Nous sommes en faveur de ce que les experts et les scientifiques jugent être la meilleure option , dit la présidente du syndicat, Karen Littlewood, sans donner plus de détails.

L'Association des enseignants catholiques anglophones de l'Ontario n'a pas répondu à notre demande de commentaire.

Nombre d'experts s'opposent à la fin du masque dans les lieux publics, soutenant que cela pourrait mener à une résurgence des cas de COVID-19.

Masque plus longtemps à l'école?

Le Dr Moore a indiqué il y a une semaine qu'il se pencherait à la mi-mars sur la possibilité d'abolir la directive quant au port obligatoire du masque dans les lieux publics, sans parler spécifiquement des écoles.

Par le passé, il a affirmé que le couvre-visage pourrait être maintenu plus longtemps dans les écoles que dans les autres lieux publics, en raison du plus faible taux de vaccination chez les enfants.

À l'heure actuelle, environ 90 % des 12 à 17 ans ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19. Toutefois, chez les 5 à 11 ans, seulement 54,4 % ont eu au moins une dose et à peine 26,5 %, deux doses.