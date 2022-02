Le public demande à Halifax de rejeter l’augmentation du budget de la police

Le budget de 90,8 millions $, soit un peu plus de 2 millions $ de plus que le budget actuel, a été adopté de justesse par le conseil des commissaires de police en janvier. L'argent supplémentaire serait utilisé pour embaucher 25 nouveaux officiers et neuf nouveaux civils.

Le conseil ne peut pas apporter de modifications au budget, mais s'est réuni pour déterminer s'il devait accepter le budget proposé ou le renvoyer à la commission de police.

Vingt personnes ont eu cinq minutes chacune pour exprimer leurs préoccupations. Ils ont tous demandé de rejeter l'augmentation du budget, beaucoup ont cité le récent rapport sur le financement de la police, le racisme systémique présumé au sein des forces et les inquiétudes concernant la gestion par la police des manifestations entourant la suppression des abris temporaires en août dernier.

Les policiers d'Halifax essaient d'ouvrir le chemin aux employés municipaux munis de tronçonneuses (bas de la photo), le 18 août 2021 sur le site de l'ancienne bibliothèque de la route Spring Garden. Ils font face à des manifestants opposés au démantèlement des campements de personnes sans-abri. Photo : CBC / Michael Gorman

Il y a un mouvement clair pour définancer la police , a lancé Nina Cherry. Et je pense simplement qu'il serait contre-intuitif d'ajouter plus d'argent au budget de la police alors que nous avons vu tant de torts causés par la police régionale d'Halifax.

Le citoyen Lou Campbell ne croit pas que la sécurité publique va augmenter et que la criminalité va diminuer avec l'augmentation du financement de la police. La criminalité va être réduite en allant à la source, en affectant les fonds là où ils sont le plus nécessaires , a-t-il dit au conseil.

Budget manquant de détails et de clarté

Bien des gens ont affirmé que l'argent serait plus efficace s'il était utilisé pour financer des services et des soutiens communautaires pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou qui sont itinérantes ou qui ont vécu des traumatismes.

Certains étaient aussi préoccupés par le manque de clarté et de détails dans la proposition de budget.

Jamie Livingston qui est professeur de criminologie à l'Université Saint Mary's s'est dit déçu que la commission de police ait adopté le budget. À son avis l'augmentation n'a pas été suffisamment justifiée. Il dit que le budget a été adopté avec des informations incomplètes, une justification fragile et une représentation sélective des tendances de la criminalité .

Séance ajournée avant qu'une décision ne soit prise

Après les présentations du public, le budget a été présenté au conseil municipal par l’agent Lindell Smith du conseil des commissaires de police, le chef de la police régionale d'Halifax Dan Kinsella et le surintendant par intérim de la GRC, Darren Campbell.

Le chef de la police d'Halifax, Dan Kinsella (à gauche), lors de son assermentation le 5 juillet 2019. Photo : CBC / Brett Ruskin

Le Conseil a brièvement pris le débat à huis clos et la réunion a été ajournée sans décision. Le débat public reprendra vendredi matin.

Le chef de la police régionale a dit en décembre que l'augmentation du budget était nécessaire, car les effectifs n’ont pas vraiment augmenté depuis 10 ans. Il ajoute que les absences de longue durée ont entraîné des réaffectations et des heures supplémentaires qui ne peuvent pas être maintenues à long terme. "Nous sommes en crise, nous sommes dans une situation désespérée, nous devons être en mesure de nous assurer que nous pouvons nous doter de plus de personnel de premières lignes", a dit Dan Kinsella.