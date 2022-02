L’attaque russe en Ukraine condamnée sur tous les fronts

Le président des États-Unis, Joe Biden, a dénoncé l'attaque injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. Dans un communiqué, le locataire de la Maison-Blanche estime que cette attaque provoquera des souffrances et des pertes humaines catastrophiques .

Le président s'exprimera sur le conflit opposant la Russie et l'Ukraine jeudi matin.

M. Biden a précisé qu'il rencontrera le même jour ses homologues du G7.

L'annonce de l'attaque de l'Ukraine par le président russe mercredi soir est intervenue au moment même où le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ONU se réunissait sur la question de la crise entre l'Ukraine et la Russie.

L'Ukraine demande à la Russie et à l'Organisation des Nations unies ONU de mettre un terme à la guerre , a lancé mercredi l'ambassadeur ukrainien auprès de l'Organisation des Nations unies, Sergiy Kyslytsya.

L'ambassadeur de France à l'Organisation des Nations unies ONU , Nicolas de Rivière, a dénoncé mercredi soir le mépris affiché par la Russie à l'égard des Nations unies.

Le Canada condamne l'attaque « injustifiable »

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a réagi à l’attaque de la Russie contre l’Ukraine dans un communiqué diffusé en fin de soirée mercredi.

Le Canada condamne dans les termes les plus fermes qui soient l’attaque injustifiable de la Russie contre l’Ukraine. Ces actions non provoquées constituent une autre violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine […] Le Canada exhorte la Russie à mettre fin immédiatement à toute action hostile et provocatrice contre l’Ukraine […] Les actions de la Russie auront de lourdes conséquences.

M. Trudeau a indiqué qu’il participera jeudi à la rencontre des membres du G7.

Le premier ministre a souligné que le Canada continuera à travailler rapidement et en étroite collaboration avec l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN et avec les alliés pour apporter une réponse collective à ces actes irresponsables et dangereux, notamment par l’imposition d’importantes sanctions qui s’ajouteront à celles déjà annoncées.

L'Union européenne tiendra un sommet d'urgence

L’Union européenne (UE) va tenir un sommet d’urgence jeudi soir, en réaction à l’ attaque barbare russe en Ukraine. Les Vingt-Sept vont discuter de sanctions massives à l’encontre de la Russie.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a mentionné dans un communiqué que les nouvelles sanctions contre la Russie cibleraient son économie et lui bloqueraient l’accès aux technologies et marchés essentiels .

La Banque centrale européenne doit tenir une réunion jeudi pour déterminer les risques sur la croissance économique de la zone euro et sur sa politique monétaire.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié l'opération militaire russe lancée en Ukraine de violation éclatante du droit international, parlant d'une journée sombre pour l'Europe tout entière.

L'Allemagne condamne de la manière la plus ferme cet acte sans scrupules du président [Vladimir] Poutine, notre solidarité va à l'Ukraine et à ses habitants , a-t-il ajouté dans un communiqué.

L’Allemagne se dit prête de son côté à aider ses voisins en cas d’afflux massif de réfugiés qui fuient l’invasion russe, a annoncé jeudi la ministre de l’Intérieur, Nancy Faeser. La Pologne pourrait connaître une vague migratoire très importante.

La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine , a dit le président Emmanuel Macron, en appelant Moscou à mettre immédiatement fin à ses opérations militaires .

Le premier ministre britannique Boris Johnson présidera jeudi matin une réunion de crise pour décider de la réponse à apporter aux horribles attaques de la Russie contre l'Ukraine, a annoncé Downing Street.

Il a promis une réponse décisive à l’invasion lancée par l’armée russe en Ukraine. C’est une catastrophe pour notre continent , a-t-il tweeté.

L'OTAN prépare sa réponse

Les ambassadeurs des 30 pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN se réuniront également en urgence jeudi matin à Bruxelles, a annoncé un porte-parole de l'alliance.

Le chef de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , Jens Stoltenberg, qui a condamné l' attaque téméraire et non provoquée de Moscou, doit tenir une conférence de presse, selon la même source.

Des forces terrestres et aériennes défensives supplémentaires vont être déployées dans la partie orientale de l’alliance, ainsi que des moyens maritimes supplémentaires , a affirmé un diplomate.

La Turquie, qui est membre de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , a appelé la Russie à cesser son intervention injuste et illégale au plus vite .

Les ministres des Affaires étrangères des États baltes, des anciennes républiques soviétiques maintenant membres de l’Union européenne et de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , ont demandé de bloquer l’accès à la Russie au réseau interbancaire SWIFT et de fournir des armes à l’Ukraine.

La communauté internationale devrait imposer les sanctions les plus fortes possible contre la Russie , ont déclaré les chefs de la diplomatie de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie dans un communiqué.

Aujourd’hui, je vais signer un décret imposant l’état d’urgence a affirmé le président lituanien, Gitanas Nauseda, après une réunion du conseil de défense nationale. La Lituanie pourrait aussi demander l’activation de l’article 4 de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , qui prévoit des consultations d’urgence si un membre de l’alliance est menacé.

Le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, a proposé de tenir à Minsk des pourparlers entre la Russie et l’Ukraine.