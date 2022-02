Activision ne sortira pas de nouvel épisode de Call of Duty en 2023

L’année prochaine sera marquée par une rare absence au rayon des jeux vidéos : l’éditeur Activision a décidé de repousser à 2024 la sortie de l'épisode de Call of Duty qui était prévu pour 2023. Il s’agit d’une interruption exceptionnelle pour la populaire série de tir à la première personne, qui propose des nouveautés « premium » à chaque année depuis 2005.

Activision aurait pris cette décision après avoir constaté qu'une récente entrée de la franchise n'a pas répondu aux attentes , rapporte l’agence Bloomberg. Les têtes dirigeantes de l’entreprise vidéoludique craignent que les nouvelles versions [du jeu] soient offertes trop rapidement sur le marché.

Lancée en 2003, la série Call of Duty a vendu quelque 400 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait le jeu le plus populaire de l’histoire après Mario et Tetris.

Le plus récent épisode de la franchise, Call of Duty: Vanguard, sorti en novembre dernier, aurait affiché des ventes en baisse par rapport aux années précédentes. Selon Bloomberg, les cadres d'Activision soupçonnent qu’il a été cannibalisé par le jeu sorti l’année précédente .

Pour 2022, les fans de Call of Duty peuvent s’attendre à un jeu qui s'inscrit dans la continuité de Modern Warfare 2019, l’un des plus grands succès de l'histoire de la franchise.